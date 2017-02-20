به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی درباره‌ نحوه‌ ارایه‌ خدمات بنیاد برکت در استان گیلان گفت: هم‌اکنون در این منطقه اقداماتی مشترک بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد برکت در یکی از دهستان‌ها آغاز شده و امیداوریم در آینده‌ نزدیک به ثمر خواهد نشست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح کرد: قرار شده این منطقه به عنوان روستای نمونه در زمینه‌ عمران، اشتغال‌زایی و بهداشت و درمان توسعه یابد، ضمن این‌که به زودی جلساتی با حضور مسئولان این بنیاد برای تصمیم‌گیری به منظور بهره‌مندی از سایر خدمات برکت، خواهیم داشت.

وی به سرمایه‌گذاری و مشارکت 3212 میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، زیربنایی، آموزشی، فرهنگی مذهبی، حمایتی و درمانی در مناطق محروم و روستایی استان اشاره کرد و افزود: با کمک بنیاد برکت اقدامات جهادی بسیار ارزشمندی در جهت تولید و چرخه‌ی اقتصادی استان و مناطق محروم در سراسر کشور انجام گرفته که باید قدردان این زحمات بی ‌منت بود.

عباسی با بیان این‌که ساخت مراکز فرهنگی، مساجد، مدارس مجهز به ملزومات آموزشی و کتاب‌خانه‌ها توانسته چهره‌ روستاها و مناطق محروم را دگرگون کند، ‌بیان داشت: رونق اقتصادی در مناطق محروم و ایجاد اشتغال پایدار در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگی و علمی کار بسیار پسندیده‌ای است که نشان از اقدامات بنیاد برکت در جهت توسعه‌ همه‌جانبه دارد.