نقش تاثیرگذار آموزه های دینی دراجرای حقوق شهروندی فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفدر محمدی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری دومین دوره همایش ملی حقوق شهروندی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی استان با برگزاری دومین دوره همایش ملی حقوق شهروندی گامی برای تحقق عدالت دینی برداشته است افزود: ضایع شدن حقوق مردم به سبب عدم آگاهی آنان است و امید است مردم با برگزاری چنین همایش هایی نسبت به حق و حقوق خود آشنایی پیدا کرده وبتوانند در زمان نیاز از آن دفاع کنند.

وی آگاهی بخشی و تحقق عدالت را از پیش زمینه های تحقق توسعه نام برد و ادامه داد: چنانچه همایش حقوق شهروندی در محور آموزه های دینی برگزارشود بدون شک به توسعه استان و در ابعاد گسترده تر به توسعه کشور کمک می کند و مقدمه ای برای برگزاری همایش های این چنینی در راستای به تحقق پیوستن حقوق انسانی در سطح جهانی می شود.

رئیس حوزه های علمیه آذربایجان غربی به نقش مهم مراکز آموزشی و به ویژه جهاد دانشگاهی در اجرای منشور حقوقی منتشر شده از سوی دولت اشاره کرد و افزود: چنانچه مراکز علمی با کمک از حقوق دین اسلام درجهت تبیین و تحقق حقوق شهروندی و کرامت انسانی تلاش کنند تاثیر گذاری در سطح جامعه مشهودتر خواهد بود.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به دستورات مبین دین اسلام مبنی بر از میان بردن فاصله طبقاتی و فقر زدایی گفت:نقش تاثیرگذار آموزه های دینی نباید در اجرای حقوق شهروندی فراموش شود و باید از هرگونه تبعیض جلوگیر بعمل آید.

وی در ادامه با بیان اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی و با پشتوانه انقلاب در طول این سال ها توانسته گام های تاثیرگذاری در عرصه های مختلف کشور بردارد گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی با مشارکت دیگر دانشگاهها و دستگاه های فرهنگی توسط این نهاد موفق ارزیابی می شود.

رئیس حوزه های علمیه آذربایجان غربی گفت: امیدواریم دوره های بعدی همایش نیز از سوی جهاددانشگاهی استان با مشارکت و حمایت دستگاهها در کنار دانشگاههای استانی و کشوری بتواند در زمینه تبیین علمی حقوق شهروندی بعنوان یکی از آموزه های جوهری دینی و قرآنی ما در نظام جمهوری اسلامی همانند گذشته برای کشور و مسولان تولید محتوا داشته باشد.