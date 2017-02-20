ارسال ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی« شهر سبز پایدار» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ملی «شهر سبز پایدار» در همدان عنوان کرد: تفکر برگزاری همایش «شهر سبز پایدار» با بینش و رویکرد اعضای شورای شهر و مرکز مطالعات شورا به عنوان یکی از دستاوردهای شورای چهارم شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه این همایش در ۱۱ محور نگاهی ویژه به امور پژوهشی و علمی داشته است، گفت: این همایش در محورهای انرژی، محیط زیست، منابع طبیعی، شهرسازی، معماری، فضای سبز و تغییرات اقلیم برگزار شده است.

رحمانی با بیان اینکه ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش «شهر سبز پایدار» ارسال شده است، گفت: از این تعداد، ۲۵ مقاله به صورت شفاهی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۵ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است، گفت: مابقی مقالات نیز از سوی کمیته علمی واجد پذیرش شناخته نشده و از بین مقالات قابل ارائه خارج شدند.

دبیر علمی همایش «شهر سبز پایدار» با بیان اینکه در روز اختتامیه نیز ۲ مقاله برتر ارائه می‌شود، عنوان کرد: ارائه مقالات توسط اساتید و داوران مدیریت می‌شود.

وی با بیان اینکه همکاری و هماهنگی خوبی بین برگزارکنندگان این همایش وجود داشت، اظهار داشت: شهرداری همدان انسجام مناسبی برای برگزاری این همایش ایجاد کرد که امیدواریم سبب برگزاری بهتر همایش شود.

رحمانی بیان اینکه امیدواریم در سال‌های آینده چنین همایشی به شکل بهتر برگزار شود، گفت: این همایش از امروز به مدت دو روز به صورت ملی و با حضور مسئولان کشوری از جمله معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.