فاز نخست خط ۲ قطار شهری مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست خط دوم قطار شهری مشهد صبح دوشنبه به بهره برداری رسید.

گفتنی است مراسم بهره برداری از این پروژه با حضور سردار سرلشکر محمدعلی جعفری؛ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی، سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی؛ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، سید صولت مرتضوی؛شهردار مشهدمقدس، علیرضا رشیدیان؛ استاندار خراسان‌رضوی و جمعی دیگر از مسئولان شهری و استانی خراسان‌رضوی در محل میدان شهدای مشهد برگزار شد.

در مجموع چهار خط برای قطار شهری مشهد تعریف شده که خط اول آن به طول ۱۹ کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل آباد، اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید و هم اکنون روزانه بطور میانگین ۱۲۰ هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند.

مسیر توسعه ۴.۵ کیلومتری این خط نیز از ایستگاه غدیر تا فرودگاه مشهد در دهه فجر پارسال به بهره برداری رسید و فرایند مسافرگیری آن آغاز شد.

عملیات حفاری ۱۴.۵ کیلومتر خط دوم قطار شهری مشهد نیز از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی پانزدهم بهمن ماه پارسال به پایان رسید و امروز مرحله نخستاین خط به طول هشت کیلومتر به بهره برداری رسید.

عملیات حفاری خط سوم قطارشهری مشهد نیز به طول ۲۸.۵ کیلومتر که مسیر شهرک ابوذر تا قاسم آباد را پوشش می دهد از نیمه دوم فروردین امسال آغاز شده است.

مطالعات خط چهارم قطار شهری مشهد هم که قرار است از خواجه ربیع آغاز و با عبور از میدان شهدا با امتداد به سوی حرم مطهر رضوی از ضلع شمالی حرم عبور کرده و به قلعه ساختمان و جاده سرخس منتهی شود، مراحل پایانی خود را طی می کند.

