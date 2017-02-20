نفرات برتر مسابقه طنز ادبی « لبخند فجر » معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، هادی یوسف زاده دوشنبه گفت: براساس داوری انجام شده و بررسی آثار، نگین اسدی از بستان‌آباد، فاطمه عطایی و مهلا عطایی هر دو از مرند موفق به کسب عناوین برتر این رقابت شده‌اند.

وی ادامه داد: پیش ازاین و در آستانه برگزاری ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، کانون استان با اعلام فراخوان این مسابقه، از کودکان و نوجوانان علاقه‌مند خواسته بود تا آثار خود را ارسال نمایند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی همچنین گفت: دهمین جشنواره سرودهای انقلاب و هفتمین دوره قصه‌گویی انقلاب در کانون پرورش فکری کلیبر نیز برگزارشد.

یوسف زاده تصریح کرد: در هفتمین جشنواره قصه‌های انقلاب کلیبر از بین 80 قصه‌گوی مرحله مقدماتی که قبل از دهه فجر قصه‌های خود را اجرا کرده بودند، 30 قصه‌گو انتخاب و در این جشنواره قصه‌گویی کردند که از 10 نفر برگزیده این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی به عنوان مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر برنامه‌های گسترده‌ای را در ایام دهه فجر برگزار کرد.