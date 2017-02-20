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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

سفیر روسیه در قطر؛

دوحه موضع خود در قبال «بشار اسد» را تغییر داده است

دوحه موضع خود در قبال «بشار اسد» را تغییر داده است

سفیر روسیه در قطر اعلام کرد که دوحه موضع خود را در قبال رئیس جمهوری سوریه تغییر داده است و مقامات قطری با تعیین سرنوشت بشار اسد از سوی مردم سوریه موافق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از آغاز بحران سوریه، قطر از جمله کشورهایی بود که با تامین مالی گروه های تروریستی در سوریه و همچنین تجهیز تسلیحاتی آنها نقش پر رنگی در گسترش این بحران ایفا کرد اما با این وجود «نور محمد خولوف» سفر روسیه در قطر، اعلام کرده که هم اکنون قطر با موضع مسکو در این خصوص که سرنوشت «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه باید از سوی مردم این کشور تعیین شود، موافق است.

خولوف در مصاحبه ای که امروز دوشنبه با «تاس» داشت گفت: دوحه از موضع مسکو مبنی بر اینکه فقط مردم سوریه باید سرنوشت رئیس جمهوری این کشور را مشخص کنند، حمایت می کند. 

سفیر روسیه در قطر در ادامه گفت: همانطور که ما بارها به شرکای خود گفته ایم موضوع ریاست جمهوری بشار اسد در سوریه در صلاحیت روسیه، قطر یا هیچ کشور دیگری نیست. این موضوعی است که مردم سوریه و تنها از راه برگزاری انتخابات قانونی و شفاف باید درباره آن تصمیم بگیرند.

خولوف در پایان گفت: همکاران ما در قطر کاملا با این موضع موافق بوده و معتقدند که رویکرد روسیه در سوریه بسیار سازنده است.

کد مطلب 3912266
عبدالحمید بیاتی

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