رئیس سازمان سینمایی کشور در نکوداشت استاد بخشی زاده حضور می یابد

بهزاد مریدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با راه اندازی سامانه های طرح «سینما سلام» در شهرستان های فارس نکوداشت استاد بخشی زاده در شیراز با حضور معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور برگزار خواهد شد گفت: صبح سه شنبه ۳ اسفندماه جاری همزمان با آغاز سفر معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان فارس در شهرستان مرودشت کلید نخستین دستگاه «سینما سیار» توسط حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور زده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دکتر ایوبی در این سفر از پردیس سینمایی خلیج فارس هم بازدید خواهد داشت ادامه داد: این مقام سینمایی کشور همچنین در سفر دو روزه خود به استان پهناور فارس پس از دیدار با استاندار در جلسه ستاد هماهنگی مواد مخدر فارس شرکت می کند.

مریدی دیگر برنامه سفر معاون سینمایی وزارت ارشاد را به فارس حضور در نکوداشت و آیین افتتاح سالن استاد محمدجواد بخشی زاده از پیشکسوتان سینما و تئاتر استان و راه اندازی طرح سینما سلام در شیراز عنوان کرد و افزود: در این سفر دکتر ایوبی به زیارت حرم مطهر احمد بن موسی، شاهچراغ(ع) مشرف خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس برنامه های روز چهارشنبه ۴ اسفندماه جاری رئیس سازمان سینمایی را برشمرد و گفت: در این روز معاون سینمایی به افتتاح طرح سینما سلام در شهرستان خرامه می پردازد و در ادامه همزمان در شهرستان سروستان با حضور مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری کشور این طرح به بهره برداری خواهد رسید.

وی پیرامون برنامه نکوداشت و آیین گشایش سالن استاد بخشی زاده در روز سه شنبه ۳ اسفندماه جاری یادآور شد: در این آیین نادعلی شجاعی از فعالان حوزه سینمایی استان به سخنرانی می پردازد سپس دکتر ایوبی در جمع اهالی فرهنگ و هنر استان به ویژه فعالان سینمایی سخن خواهد گفت.

مریدی از آیین تجلیل از استاد بخشی زاده در این روز خبر داد و گفت: سالنی به نام این چهره دوست داشتنی سینما و تئاتر استان فارس در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیراز با حضور رئیس سازمان سینمایی کشور راه اندازی می شود.

وی پیرامون اجرای طرح «سینما سلام» هم تاکید کرد: اجرای این طرح زمینه تماشای فیلم های روز در شهرستان‌های بدون سینما را فراهم می کند.

مریدی با بیان اینکه طرح یادشده به منظور آشتی مردم با سینما اجرا می شود افزود: در قالب این طرح، آثار سینمایی همزمان با سالن های سینما در فضاهای عمومی و بوستان ها به تماشای همگانی گذاشته می شود.

وی گفت: سینما سلام فضا و تجربه تازه‌ای است که فیلم را همزمان در سینماها در دیگر فضاها نظیر پارک‌ها اکران می‌کند و همه مردم می‌توانند از تولیدات هنرمندان بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: این طرح در خنج، اوز، مهر، لامرد، بوانات، ارسنجان، رستم، نورآباد، مرودشت، پاسارگاد، کوار، فیروزآباد، سپیدان، بیضا، صدرا، شهرک گلستان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم اسفند ماه ٩٥ حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افتتاح این طرح در شیراز و مرودشت وارد شیراز می شود.