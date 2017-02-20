عضویت مجدد دانشگاه خوارزمی در اتحادیه بین المللی دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی گفت: عضویت دانشگاه خوارزمی در اتحادیه بین المللی دانشگاه ها پس از یک دوره توقف ۱۰ ساله، مجددا فعال شد.

وی افزود: این اتحادیه یک سازمان غیردولتی است که به عنوان یکی از موسسات وابسته به یونسکو درسال ۱۹۵۰ تاسیس شد و در زمینه آموزش عالی فعالیت می کند در حال حاضر بیش از ۶۵۰ موسسه آموزش عالی و سازمان کشور عضو iau هستند مقر این سازمان در پاریس است.

مدیرکل همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی، هدف اصلی این اتحادیه را ایجاد مرکز همکاری در سطح بین المللی میان دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی در میان کشورها اعلام کرد و افزود: اولویت های اصلی آن، ارتقاء، مدیریت و رهبری، بین المللی سازی، توسعه پایدار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در آموزش عالی است.

وی خاطرنشان کرد: ارکان تشکیلاتی این اتحادیه شامل مجمع عمومی، رئیس، هیات اجرایی، و دفتر بین المللی دانشگاه ها است. که بالاترین نهاد آن مجمع عمومی است که هرچهارسال یکبار تشکیل جلسه می دهد و یکی از وظایفش انتخاب رئیس این اتحادیه است رئیس فعلی این سازمان «پم فرد من» از دانشگاه گوتنبرگ سوئد است.

وی افزود: یکی از نشست‌های عمومی این سازمان برنامه ای به نام دانشگاه های پیشرو در عرصه جهانی است که این برنامه، برای نمایندگان ارشد دانشگاه فرصت یادگیری منحصر به فردی را فراهم می کند.

کریمی ادامه داد: نشست امسال در دانشگاه بوتسوانا درشهر گابورون، و کشور بوتسوانا، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: کنفرانس بین المللی سالیانه این اتحادیه در شهر آکرا، کشور غنا، ctober,۲۰۱۷ برگزار خواهد شد. موضوع این کنفرانس رهبری چشم انداز تغییر برای بخش های دولتی و خصوصی آموزش عالی است.