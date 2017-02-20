علی نمازی در حاشیه نشست تخصصی الزامات و راهکارهای جذب منابع مالی خارجی در یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بهبود وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یزد، مرکز خدمات سرمایه گذاری در این استان راه اندازی شده و نمایندگانی از همه دستگاه‌های مرتبط در این مرکز حضور دارند.

وی عنوان کرد: در این مرکز تاکنون ۳۰ جلسه برگزار شده و اعتبارسنجی سرمایه‌گذاری‌های خارجی بررسی و گزارش‌های لازم ارائه شده است.

نمازی بیان کرد: در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، مسائل فنی و سایر موارد و الزامات سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و تلاش بر این است که سرمایه گذار خارجی در این مرکز بتواند روند کار خود را تسریع ببخشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه برای هر استان یک برش استانی در زمینه جذب سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است، افزود: از برش استانی عقب هستیم و با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان یزد وجود دارد باید رشد قابل توجهی در جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته باشیم.

وی یادآور شد: تاکنون ۷۱ فرصت سرمایه گذاری در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته و اما برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند نقشه جامع سرمایه گذاری و تدوین آن در استان هستیم.