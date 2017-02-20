به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ایام سفر نوروزی را در پیش داریم که بایستی دستگاه هایی همچون میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان حمل و نقل و پایانه ها، انتظامی و سایر دستگاه ها که در حوزه سفرهای نوروزی نقش نظارتی دارند در هماهنگی کامل با یکدیگر اقدامات مربوط به حوزه خود را به انجام برسانند.

وی افزود: همچنین مکانیسم های تنظیم بازار و تمهیدات نظارت بر قیمت ها اندیشیده شده و به ویژه در رابطه با قیمت میوه و گوشت در ایام نوروز، تلاش خواهیم کرد که نظارت جدی از سوی دستگاه نظارتی مرتبط اعمال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه ناظر در زمینه قیمت گوشت قرمز و سفید و همچنین اتحادیه دامداران و صنف مربوطه نیز موضوع نظارت را پیگیری کنند تا هیچگونه افزایش قیمتی در بازار نداشته باشیم.

افشون تصریح کرد: در صورتی که با افزایش قیمت گوشت در بازار مواجه شویم، با تزریق گوشت وارداتی بازار را تنظیم خواهیم کرد اما دستگاه های مورد اشاره قول مساعد دادند که تا پایان سال افزایشی نداشته باشیم و در مورد تامین میوه شب عید نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در رابطه با تامین سلامت مسافران نوروزی نیز دانشگاه علوم پزشکی اراک از ابتدای اسفندماه جاری کار خود را آغاز کرده و در زمینه کنترل وضعیت حمل و نقل مسافر در استان نیز افزایش قیمت نداریم و تلاش داریم تمامی جایگاه های سوخت گیری در ایام نوروز فعال باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی یادآور شد: در زمینه نظارت بر سفرهای نوروزی دستگاه های مسئول و مرتبط آمادگی خود را اعلام کرده اند.