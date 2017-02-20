افزایش ۲۶ درصدی اعتبارات خارگ در سال جاری

محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهالی شریف و ولایتمدار جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس در مقابل بمباران های دشمن بعثی از شاهرگ حیاتی و اقتصادی کشور جانانه دفاع و حماسههای ماندگاری را خلق کردند.
وی افزود: امروز دولت تدبیر و امید با اجرای طرح متعدد عمرانی در سطح جزیره خارگ تا حدود توانسته رضایت عمومی این مردم صبور را فراهم سازد و با همدلی و همراهی بیشتر میتوان تمامی مطالبات به حق مردم این جزیره برآورده شود.
بخشدار ویژه خارگ از افزایش ۲۶ درصدی اعتبارات بخش ویژه خارگ در سال جاری خبر داد و افزود: این اعتبارات در زمینههای آموزشی، ورزشی، فرهنگی و عمرانی در حال هزینه است.
نماینده عالی دولت در بخش ویژه خارگ گفت: تحولات بزرگی به برکت نظام جمهوری اسلامی و نگاه دولت در این جزیره اتفاق افتاده است.
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