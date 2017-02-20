ذخایر نفت عراق به بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «جبال العیبی»، وزیر نفت عراق اعلام کرد که برآورد ذخایر نفتی عراق به ۱۵۳ میلیارد بشکه افزایش یافت؛ این در حالی است که پیش از این، رقم ۱۴۳ میلیارد بشکه برای این کشور تخمین زده شده بود.

وزیر نفت عراق گفت: از اوپک می خواهیم که این رقم جدید را به عنوان برآورد رسمی برای ذخایر نفت عراق ثبت کند.

وی در ادامه تصریح کرد: علت افزایش تخمین، به اکتشاف و نیز برآورد انجام گرفته در هفت میدان نفتی عراق در قسمت مرکزی و نیز جنوبی این کشور بر می گردد.

«العیبی» خاطرنشان کرد که عملیات استخراج نفت و گاز مایع در عراق، به منظور افزایش تولید ادامه دارد.

وزیر نفت عراق گفت: همچنین هدف ما افزایش تولید گاز است و میزان تولید گاز این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی، بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ فوت مکعب در روز خواهد بود.

بر همین اساس، سطح تولید گاز طبیعی در منطقه جنوبی عراق به سطح تولید نفت خام این کشور گره خورده است و هر دو آنها از منابع یکسان استخراج می شوند.