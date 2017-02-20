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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

برای اولین بار؛

تولید مرغ سبز در شهرستان آبیک آغاز شد

تولید مرغ سبز در شهرستان آبیک آغاز شد

آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: در سال جاری، پرورش مرغ سبز برای اولین بار و در یک واحد چهار هزار قطعه ای در شهرستان آبیک آغاز شد.

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجا که یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی، ارتقاء سلامت و کیفیت محصولات دامی و کشاورزی است، بایستی سیاستهای حمایتی مناسب در راستای  توسعه چنین واحدهایی  انجام شود.

وی افزود: در سال جاری، پرورش مرغ سبز برای اولین بار و در یک واحد چهار هزار قطعه ای در شهرستان آبیک آغاز بکار کرده است که در حال حاضر یک دوره بارگیری صورت گرفته و گله دوم نیز در سن ۲۴ روزگی است.

لطفی تصریح کرد: در پرورش مرغ های سبز هیچ نوع آنتی بیوتیکی مصرف نمی شود و در طول دوره پرورش، سازمان دامپزشکی طی سه مرحله اقدام به نمونه گیری می کند.

وی یاد آور شد: در صورتی که نتایج آزمایشات  نشان از فقدان هرگونه آنتی بیوتیک در بدن مرغها باشد مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز به واحد مربوطه  داده خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت:  پرورش مرغ سبز نیاز به مدیریت حساس و دقیقی دارد زیرا ظرف مدت ۴۵ روز دوره پرورش نباید به هیچ نوع بیماری مبتلا شوند.

لطفی با بیان اینکه؛ دشواری پرورش و تولید و تقاضای پائین برای مصرف مرغ سبز باعث افزایش قیمت آن شده ابراز امیدواری کرد : در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش استقبال شهروندان به مصرف مرغ سبز  و کاهش قیمت این محصول باشیم.

کد مطلب 3912297

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