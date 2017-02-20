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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

مدیر کل محیط زیست استان مازندران:

اقدام برای محیط زیست شکننده مازندران ضروری است

اقدام برای محیط زیست شکننده مازندران ضروری است

مدیرکل محیط زیست استان مازندران گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست این استان همراه با ۲۰ واحد صنعتی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفت: استان مازندران در این مرحله از نمایشگاه توجه ویژه ای به مسائل زیست محیطی استان بویژه مشکلات مربوط به آلودگی آب ،خاک وهوا داشته و با همکاری صنایع ، سازمانهای مردم نهاد واداره کل سعی در کاهش آلودگی ها کرده زیرا باتوجه به اکوسیستم شکننده استان می‌بایست بیش از پیش در این زمینه اقدام شود. توجه به رفع مشکل پسماند در غرب استان نیز مد نظر فعالیتهای ارائه شده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: رونمایی از اطلس مناطق حفاظت شده استان مازندران و رونمایی از کتاب در دست تهیه با محیط بانان مازندران که ماحصل گفتگو با محیط بانان بازنشسته استان است و برای نخستین بار درسطح سازمان حفاطت محیط زیست ایران انجام می‌شود و در روز محیط بان منتشر خواهد شد در نمایشگاه انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: حضور سازمانهای مردم نهاد استان مازندران نیز به عنوان ضلع سوم فعالیتهای محیط زیست در کنار دوبخش دیگر تاکید بر جایگاه ونقش سازمانهای مردم نهاد درفعالیتهای محیط زیست مازندران است.

وی در پایان گفت: حضور بندر مهم امیرآباد در این دوره از نمایشگاه حاکی از توجه این اداره کل به  فعالیتهای محیط زیست دریایی ولزوم پرداختن به وضعیت دریای خزر بعنوان بزرگترین دریاچه جهان است.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست تهران از ششم تا نهم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد و حضور همه علاقمندان در این نمایشگاه آزاد است.

کد مطلب 3912298
مسعود بربر

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