دور چهارم مسابقات با حضور مدیرکل ورزش استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه با آغاز مرحله چهارم در تهران پیگیری شد. «ونجون جو»، «شونگیی تان»، «الکساندرا کاستنیوک»، «هاریکا دروناوالی»، «استفانوا»، «زاگنیدره»، «شینچن نی» و «موزیچوک» شطرنجبازان حاضر در این مرحله از مسابقات هستند که برای صعود به دور پنجم مسابقات حداکثر طی سه روز با هم رقابت خواهند داشت.

این مرحله از مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در حالی آغاز شد که رضا گل محمدی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران در محل مسابقات حضور داشت. مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی و مجتبی دانشفر رئیس هیات شطرنج استان تهران نیز در محل مسابقات حاضر بودند.

طبق قرعه کشی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان برای دور چهارم، «ونجون جو» از چین به مصاف هموطن خود «شونگیی تان» می رود. «شین چن نی» هم که پدیده مسابقات تا به این مرحله بوده است باید رو در روی «الکساندرا کاستینوک» قرار بگیرد. دیگر اینکه «هاریکا دروناوالی» و «زاگنیدره» با هم رقابت خواهند داشت و «استفانوا» و «موزیچوک» هم رو در روی هم قرار می گیرند.

دیدارهای اول و دوم مرحله چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان طی امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) برگزار می شود. در صورت نیاز، دیدارهای تکمیلی و پلی آف نیز روز سه شنبه برگزار می شود تا در نهایت چهره چهار شطرنجباز برتر مسابقات مشخص شود.