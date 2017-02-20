نمایش آثار برگزیده جشنواره عکس و پوستر هفته قرآن و عترت در بافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس و پوستر آثار برگزیده نخستین هفته قرآن و عترت استان کرمان صبح دوشنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و جمعی از مسئولان محلی و هنرمندان در شهرستان بافت افتتاح شد.

مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برگزیده در دو بخش پوستر و عکس جشنواره هم امروز برپا خواهد شد.

برای شرکت در این جشنواره ۱۰۵ عکس موبایلی، ۲۲ عکس حرفه ای و ۱۰۲ اثر در بخش پوستر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده بود.

هفته قرآن و عترت از دوم تا هشتم اسفند ماه به مدت هفت روز در استان کرمان و به میزبانی شهرهای کرمان، رفسنجان، بم، بافت، سیرجان، انار و کوهبنان با برپایی ١٣ جشنواره و ١٣ عنوان برنامه با مشارکت نهادها و دستگاه های دولتی و فعالان فرهنگی و هنری برگزار می شود.