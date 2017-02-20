دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی پذیرش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه معارف اسلامی، این دانشگاه وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، به منظور تربیت مدرسین گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور، برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (ترم بهمن ۹۶) از طریق آزمون اختصاصی دکتری از میان برادران و خواهران طلبه واجد شرایط (ویژه طلاب) دانشجو می پذیرد.

رشته مدرسی معارف اسلامی در مقطع دکتری دارای پنج گرایش، مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، و قرآن و متون اسلامی است.

حداکثر سن برای شرکت در مقطع دکتری این دانشگاه، ۴۰ سال (متولدین بعد از ۱بهمن۱۳۵۶) است؛ لازم به ذکر است که مدت زمان خدمت سربازی (معافیت، محاسبه نمی شود) و حضور در جبهه، به سقف سنی افزوده می‌شود.

توانایی جسمی و روحی لازم برای تحصیل در دانشگاه متناسب با رشته انتخابی، عدم استخدام در هیچ‌ یک از ارگان‌ها و یا سازمان‌های دولتی، دارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسلامی با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (احراز این شرایط پس از قبولی در آزمون کتبی از طریق مصاحبه و ... صورت خواهد گرفت) از دیگر شرایط عمومی شرکت در آزمون این دانشگاه است.

متقاضیان برای ثبت نام در دوره مذکور، باید دارای یکی از مدارک دانشنامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی، سطح سه حوزۀ علمیه، دانش آموختگان حوزه های علمیه دارای گواهی اتمام کفایتین (پایه ده کتبی) همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، متناسب با گرایش های پنجگانه مدرسی معارف اسلامی به تشخیص دانشگاه و گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشند.

همچنین از دیگر مدارکی که متقاضیان می توانند ارایه کنند، دانشنامه کارشناسی ارشد برای اعضاء هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها است. همچنین قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی از شرایط اختصاصی شرکت در آزمون دکتری دانشگاه معارف اسلامی است.

متقاضیان برای ثبت نام شرکت در این آزمون تا ۲۳ اسفند ۹۵ فرصت دارند. آزمون جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور ۹۶ به صورت اینترنتی و از طریق سایت دانشگاه توزیع خواهد شد.

محل برگزاری آزمون در شهر قم خواهد بود که آدرس دقیق آن در روز توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

داوطلبان واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانند به سایت دانشگاه معارف اسلامی به آدرس www.maaref.ac.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های ۳۲۱۱۰۲۲۴ ـ ۰۲۵ و ۳۲۹۰۲۶۱۲ ـ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.