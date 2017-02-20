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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان همانند جهاد در راه خداست

زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان همانند جهاد در راه خداست

قزوین- جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان همانند جهاد در راه خداست و نشان دادن خوبی های جهادگران در راه حق نشان دادن نفس پاک و زیبای معبود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی در نخستین مراسم یادبود درگذشتگان پیشکسوت ارتش جمهوری اسلامی ایران استان قزوین که صبح امروز در فاطمیه کوی سازمانی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی و تیپ ۱۱۶ شهید صفوی برگزار شد، اظهار داشت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره عزیزانی که هم اکنون در این جمع نیستند، همانند جهاد در راه خدا بوده و نشان دادن خوبی‌های رزمندگان و جهادگران در راه حق نشان از نفس پاک و زیبای معبود است.

وی افزود: همگان به ویژه خانواده‌های پیشکسوتان باید بدانند که این افراد تمام هستی و جان و مال خود را گذاشتند تا انقلاب، اسلام و ایران اسلامی همیشه سربلند بماند.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه با روایت حدیثی از رسول اکرم(ص) به اعمال سفارش شده برای از دست‌رفتگان اشاره کرد و گفت: خیرات و طلب آمرزش برای اموات در وضعیت آن‌ها در آخرت تأثیر می‌گذارد و برای اموات از هر چیز بهتر صدقه دادن و احسان به فقرا است.

محمدحسنی با اشاره به بهترین دعا در حق از دست‌رفتگان تصریح کرد: برای اموات بهترین دعا این است که انسان برای آنان از خدای مهربان طلب عفو و مغفرت کند.

وی از همه بازماندگان این مراسم خواست تا با ذکر دعا و خیرات و قرآن خواندن به درگذشتگان هدیه دهند.

در پایان هم از ۳۶ خانواده درگذشتگان این مراسم با اهدا لوح یادبود و هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 3912316

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