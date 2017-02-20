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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

بررسی گردوغبار خوزستان در تماس تلفنی ابتکار با وزیر بهداشت عراق

بررسی گردوغبار خوزستان در تماس تلفنی ابتکار با وزیر بهداشت عراق

رئیس سازمان محیط زیست در تماسی تلفنی ضمن تشریح تاثیرات منفی طوفان های گرد و غبار حاصل از کانون های موجود در عراق بر ایران، خواستار همکاری کشور همسایه برای رفع این چالش مهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مهمترین محور گفتگوی تلفنی شب گذشته معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با عدلیه حمود وزیر بهداشت عراق،   طوفان های گرد و غبار و ضرورت مهار کانون های گرد و غبار عراق به ویژه کانون های موثر بر مناطق غربی و جنوبی ایران همچون تالاب های مرزی بود.

ابتکار در این گفتگوی تلفنی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت افزایش همکاری های دو جانبه به ویژه در حوزه محیط زیست، خواستار اجرایی شدن یادداشت های همکاری دو کشور در این زمینه شد.

معاون رییس جمهور برای وزیر بهداشت عراق برخی از مهم ترین اثرات طوفان های گرد و غباری ایجاد شده از کانون های عراق همچون طوفان روز جمعه ۲۹ بهمن ماه مناطق جنوبی به ویژه خوزستان و شهر اهواز برای مردم را شرح داد و خاطرنشان کرد:  این طوفان های گرد و غبار چه تاثیراتی بر بخش های مختلف همچون سلامت، بهداشت، اقتصاد دارد.

ابتکار در این تماس تلفنی بر خواسته به حق دولت ایران برای مقابله جدی دولت عراق با کانون های گرد و غبار و برنامه ریزی برای مهار آن ها تاکید کرد.

عدلیه حمود وزیر بهداشت عراق در این گفتگوی تلفنی، ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری در این زمینه، برای پیگیری و رسیدگی ویژه به موضوع قول مساعد داد.

کد مطلب 3912318
مسعود بربر

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