اختصاص بیش از ۲میلیارد تومان اعتبار برای مصوبات کمیته ملی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اصغر جمشید نژاد در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار داشت: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در راستای پنج اولویت مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص رفع آسیب های اجتماعی به کمیته ملی جوانان اختصاص یافته است.

وی افزود: از این میزان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به استان سیستان و بلوچستان تخصیص یافته است و دستگاه های اجرایی موظف هستند که علاوه بر این مبلغ برای دریافت سهم بیشتری برای این استان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی پیگیری کنند.

راه اندازی دو خانه جوان در زاهدان و چابهار

وی راه اندازی خانه جوان را یکی از اولویت های کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها بیان کرد و افزود: تامین اعتبار لازم برای راه اندازی دو خانه جوان در زاهدان و چابهار برای سال آینده انجام شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه برنامه های مفصلی در عناوین مختلف در این بخش پیش بینی شده است انتظار می رود دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات تلاش بیشتری کنند.

وی ضمن تاکید بر همکار ی بین بخشی در این رابطه ادامه داد: اگر گزارش عملکرد خوبی به مرکز ارائه شود می توان اعتبارات بیشتری برای استان سیستان و بلوچستان دریافت کرد.

وی با اشاره به اینکه در بحث مشارکت جوانان در تورهای گردشگری با مشکل مواجه هستیم، گفت: کمیته مشترکی میان ادارات ورزش و جوانان و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای چگونگی تحقق حضور فعال جوانان در تورهای گردشگری تشکیل شود.

جمشید نژآد اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های زهک و ایرانشهر که بر اساس شاخص ها عملکرد بهتری در حوزه ساماندهی جوانان داشته اند تشویق می شوند و فرمانداران کم کار تذکر دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: بهره مندی از پیشنهادات گروه مشاوران جوان استاندار در برآورده کردن انتظارات جوانان حائز اهمیت است.

وی در خصوص مصوبه بومی گزینی دانشگاه های استان در ستاد ساماندهی امور جوانان اعلام کرد: ظرفیت دانشگاه ها بیش از متقاضیان است بنابراین محدودیتی برای پذیرش دانشجو وجود ندارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان پذیرش بورسیه از کشورهای همسایه را از برنامه های مهم حوزه آموزش عالی در استان دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع خلاف مصوبه بومی گزینی است و باید از دستور کار جلسه خارج شود.

همچنین مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسات گذشته اظهار داشت: صدا و سیما با توجه به موقعیت و وضعیت استان لازم است که تولید برنامه هایی با محتوای قابلیت ها و نکات مثبت مرزنشینی را مورد توجه قرار دهد و در تولید برنامه ها معرفی تصویری مثبت از استان مدنظر باشد.

حسین ثوری افزود: به منظور آشنایی با جاذبه های گردشگری، آداب و رسوم استان سیستان و بلوچستان در سال آینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به برگزاری تور های گردشگری هویتی جوانان اقدام کند.