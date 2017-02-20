به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری صبح دوشنبه در همایش تجلیل از مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه اردبیل تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای طرح تعالی مدارس جلب مشارکت عمومی است.
وی افزود: بر خلاف گذشته این تصور که جلب مشارکت صرفاً دریافت پول از والدین است تغییر کرده و این اندیشه که مشارکت مالی تنها یکی از ابعاد مشارکت محسوب میشود رو به گسترش است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان متذکر شد: مدیران مدارس پولی به اجبار از دانش آموزان و اولیا دریافت نمیکنند و با توسعه فرهنگ مشارکت عمومی، مشارکت اولیا با مدارس استان نیز افزایش یافته است.
ناصری با اشاره به اجرای طرح تعالی مدرسه در ۲۲۴ مدرسه استان، ادامه داد: ظرفیت دیگر تعالی مدرسه توسعه کار بر اساس برنامه در مدارس است.
وی افزود: تعالی مدرسه در بطن خود برنامه منسجمی دارد که مدیر میتواند با بهرهگیری از آن نسبت به اجرای برنامههای هدفمند در مدرسه اقدام کند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان افزود: مزیت دیگر این طرح بهبود اختیار و مسئولیت مدرسه است؛ بطوریکه یکی از مسیرهای تقویت مدرسه اختیار دادن به مدیران است و لازم است اختیار و مسئولیت به موازات یکدیگر تقویت شود.
به گفته ناصری به منظور بهبود اختیارات مدارس در نظر داریم حدنصابهای مالی مدیران مدارس را افزایش دهیم بطوریکه حدنصاب برداشت با اختیار مدیر در مدارس خاص از دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش مییابد.
وی افزود: در مدارس عادی نیز حدنصاب از یک میلیون به سه میلیون تومان افزایش خواهد داشت و تمامی فعالیتهای فوقبرنامه مدارس بدون محدودیت پرداخت با رعایت تشریفات اجرا میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان مزیت دیگر طرح تعالی را کیفیتبخشی به فعالیتهای آموزشی عنوان و اضافه کرد: در عین حال در اجرای برنامه رویکرد مشاوره در عملکرد تیمهای ارزیاب، پشتیبانی مالی مدارس عادی و کاهش پروسه جمعآوری مدارک مورد تأکید است.
ناصری در عین حال به ضرورت توجه مدارس به برنامههای آموزشی دانش آموزان در پی تعطیلات مدارس به دلیل بارش برف تأکید کرد و گفت: تعطیلات امسال به نسبت سال گذشته با ۱۰ درصد افزایش همراه است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هر مدرسه خود از برنامه درسی و ضرورتهای آموزشی دانش آموزان مطلع است انتظار میرود هر چند تدابیری برای تعطیلی دانش آموزان پیش از این به کار گرفته شده اما پس از این نیز با جدیت به کار گرفته شود.
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