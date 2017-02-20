تیم فوتبال کاسپین به مصاف آلومینیوم هرمزگان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کاسپین در هفته بیست و دوم و پایانی دور گروهی لیگ دو فوتبال کشور فردا میزبان الومینیوم هرمزگان است.

نماینده استان در صورت کسب ۳ امتیاز برابر آلومینیوم هرمزگان، فصل بعد در لیگ دو ماندگار می شود.

این بازی ساعت ۱۴ در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.

کاسپین با کسب ۲۲ امتیاز در مکان دهم جدول قرار گرفت.

درخشش ورزشکاران استان در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور

در پایان سومین دوره رنکینگ اسنوکر زیر ۲۱سال کشور، محمدمیرنورزه ای و مصطفی اعلایی از قزوین در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

این دوره از مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد.

تیرانداز قزوینی فردا برای شرکت در مرحله نخست جام جهانی تیراندازی راهی هند می شود

الهام هریجانی تیرانداز ملی پوش استان برای شرکت در نخستین مرحله جام جهانی تیراندازی در رشته تپانچه فردا به همراه تیم ملی عازم هند می شود.

این رقابت ها با شرکت ۴۰۹ ورزشکار از ۴۵ کشور، ۴ تا ۱۴ اسفند در دهلی هند برگزار می شود.

کسب عنوان سوم راننده استان در رقابت های آفرود بین المللی ترکیه

در پایان این مسابقات علیرضا نعمتی و غلام رضا ایروانی در کلاس بالای ۲۵۰۰ سی سی موفق به کسب عنوان سوم شدند.

رقابت های آفرود بین المللی ترکیه با شرکت ۶۵ راننده از کشورهای ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، ایران و ترکیه برگزار شد.

علی خضری به عنوان سرپرست، تیم استان را همراهی می کرد.

تیم فوتسال طرح و توسعه فردا به میدان می رود

در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشورو در بازی معوقه هفته هفدهم تیم طرح و توسعه سبز الوند قزوین در بازی خانگی برابر تیم ملی حفاری اهواز به میدان می رود.

این بازی از ساعت ۱۶ سوم اسفند در سالن یادگار امام الوند برگزار می شود.

نماینده استان با ۸ امتیاز در انتهای جدول لیگ برتر قرار دارد.