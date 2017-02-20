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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

شهردار همدان:

توسعه گردشگری همدان نیازمند بهره‌گیری از فرصتهای سرمایه‌گذاری است

توسعه گردشگری همدان نیازمند بهره‌گیری از فرصتهای سرمایه‌گذاری است

همدان - شهردار همدان با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری همدان گفت: باید با بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به توسعه گردشگری همدان کمک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رسولی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ملی «شهر سبز پایدار» در همدان با بیان اینکه همدان گذرگاه تاریخ و شهری با قدمت چند هزار سال و شهر گنج‌ها و گنجنامه‌ها و مزین به نگین‌های فرهنگی و باستانی بسیار است، گفت: گنجینه‌هایی از هنر، تمدن، فرهنگ، ادب، مشاهیر و نام‌آوران در همدان وجود دارد.

وی با بیان اینکه همدان پنجمین شهر تاریخی، فرهنگی و از جمله کلانشهرهای ایران است، گفت: همدان سرشار از نقش، نما و نشانه، شور، اندیشه و ایمان و نگارستانی از هنر است.

رسولی با تاکید بر اینکه در شهر همدان آثار تاریخی و باستانی در کنار مناظر طبیعی دامنه‌های الوند و دیگر جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی مانند گردشگاه‌های گنجنامه و عباس آباد مجموعه‌ای را فراهم آورده که صحیفه زرین این سرزمین کهن است، گفت: مسئولین شهری موظف به تامین آسایش، امنیت و رفاه مردم هستند.

شهردار همدان توجه به محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و با تاکید بر مقابله با چالش‌های موجود و احترام به طبیعت است، گفت: حفاظت از محیط زیست می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی شهرها قرار گیرد.

وی گفت: همسو شدن برنامه‌های توسعه شهری با چشم‌اندازهای زیست محیطی مطرح در سطح جهانی و تلاش برای دستیابی به مدیریت شهری، مشارکت جویانه و پایدار، پایه‌های این مهم را فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های زیست محیطی شهرداری‌ها در سطح کشور به خصوص در شهرهای بزرگ و برداشتن گام‌های اولیه برای دستیابی به استانداردهای شهر سبز تلاش‌هایی لازم و نه کافی در این زمینه محسوب می‌شود، تاکید کرد: وجود معیارهایی همچون استفاده از انرژی‌های پاک، حمل و نقل هیبریدی، مدیریت پسماند، معماری و شهرسازی سبز به عنوان معیار شهر سبز محسوب می‌شود.

وی انتخاب همدان به عنوان پایلوت شهر سبز پایدار جهان اسلام از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی و انعقاد تفاهم نامه زیست محیطی مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه سال ۹۳ را در راستای مقابله و سازگاری با چالش‌های نوظهور همچون تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی که تاثیر ویژه‌ای در منطقه ایران و به خصوص شهر همدان داشته، عنوان کرد ...

شهردار همدان به موقعیت منحصر به فرد همدان در منظر جغرافیایی و استعدادهای تاریخی، گردشگری و طبیعی اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی باید اهداف موردنظر را تحقق بخشید.

کد مطلب 3912334

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