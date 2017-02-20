به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رسولی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ملی «شهر سبز پایدار» در همدان با بیان اینکه همدان گذرگاه تاریخ و شهری با قدمت چند هزار سال و شهر گنج‌ها و گنجنامه‌ها و مزین به نگین‌های فرهنگی و باستانی بسیار است، گفت: گنجینه‌هایی از هنر، تمدن، فرهنگ، ادب، مشاهیر و نام‌آوران در همدان وجود دارد.

وی با بیان اینکه همدان پنجمین شهر تاریخی، فرهنگی و از جمله کلانشهرهای ایران است، گفت: همدان سرشار از نقش، نما و نشانه، شور، اندیشه و ایمان و نگارستانی از هنر است.

رسولی با تاکید بر اینکه در شهر همدان آثار تاریخی و باستانی در کنار مناظر طبیعی دامنه‌های الوند و دیگر جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی مانند گردشگاه‌های گنجنامه و عباس آباد مجموعه‌ای را فراهم آورده که صحیفه زرین این سرزمین کهن است، گفت: مسئولین شهری موظف به تامین آسایش، امنیت و رفاه مردم هستند.

شهردار همدان توجه به محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و با تاکید بر مقابله با چالش‌های موجود و احترام به طبیعت است، گفت: حفاظت از محیط زیست می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی شهرها قرار گیرد.

وی گفت: همسو شدن برنامه‌های توسعه شهری با چشم‌اندازهای زیست محیطی مطرح در سطح جهانی و تلاش برای دستیابی به مدیریت شهری، مشارکت جویانه و پایدار، پایه‌های این مهم را فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های زیست محیطی شهرداری‌ها در سطح کشور به خصوص در شهرهای بزرگ و برداشتن گام‌های اولیه برای دستیابی به استانداردهای شهر سبز تلاش‌هایی لازم و نه کافی در این زمینه محسوب می‌شود، تاکید کرد: وجود معیارهایی همچون استفاده از انرژی‌های پاک، حمل و نقل هیبریدی، مدیریت پسماند، معماری و شهرسازی سبز به عنوان معیار شهر سبز محسوب می‌شود.

وی انتخاب همدان به عنوان پایلوت شهر سبز پایدار جهان اسلام از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی و انعقاد تفاهم نامه زیست محیطی مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه سال ۹۳ را در راستای مقابله و سازگاری با چالش‌های نوظهور همچون تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی که تاثیر ویژه‌ای در منطقه ایران و به خصوص شهر همدان داشته، عنوان کرد ...

شهردار همدان به موقعیت منحصر به فرد همدان در منظر جغرافیایی و استعدادهای تاریخی، گردشگری و طبیعی اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی باید اهداف موردنظر را تحقق بخشید.