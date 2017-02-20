شعب بانک ها در بهارستان به دوربین مداربسته مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد نورمحمدی صبح امروز در جلسه تعاملی با روسای بانک ها ، موسسات مالی و صندوق های ذخیره ، ضرورت تولید امنیت در جامعه را از بایدهای هر جامعه ای برشمرد و عنوان داشت: امنیت تولید جمعی است و همه دستگاه ها ، سازمان ها ، ادارت دولتی و آحاد جامعه باید برای ارتقاء آن تلاش کنند.

وی بر تعامل و همکاری همه دستگاه ها با پلیس در راستای حفظ ارزش ها و مقابله با ناهنجاری های اجتماعی در جامعه تاکید کرد و افزود: امنیت نعمت بزرگ الهی است که امروزه در جامعه اسلامی بخش عمده آن به عهده نیروی انتظامی بوده که کارکنان این نیرو با اخلاص تمام در راستای ایجاد امنیت مطلوب و پایدار تحت فرمان مقام عظمای ولایت در خدمت مردم فهیم می باشند.

نورمحمدی عنوان کرد: امروز مسیر حرکت باید مسیری باشد که در راستای آموزه های دین مبین اسلام و دستورات قرآن و پیروی از خط ولایت است چرا که رسیدن به حقایق در شرایط پیچیده امروز بدون حرکت در مسیر ولایت امکان پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه معیار و ملاک برخورد پلیس با افراد متخلف ، رضای خدا و قانون است افزود: پلیس باید همواره در مسیر حفظ و ارتقای آن گام بردارند و افتخار می کنیم که خداوند توفیق خدمت به مردم را نصیب ما کرده است.

فرمانده انتظامی بهارستان با تاکید بر کنترل بانک ها توسط پلیس در روز های پایانی سال خاطر نشان کرد : تمامی شعب بانک ها در شهرستان بهارستان باید مجهز به دوربین مدار بسته و آژیر متصل به ۱۱۰ باشند چراکه لازمه سرعت عمل در عملیات های پلیسی استفاده بهینه ودرست از امکانات و تجهیزات است.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد تا با همت یکدیگر بتوانیم در جهت اهداف امام بزرگوار و شهدای گرانقدر گام برداریم و شاهد بیش از پیش کاهش جرایم و آسیب ها باشیم.