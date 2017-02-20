به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تیم های ملی فهرست نمایندگان کشورمان را جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش جاده در کشور بحرین اعلام کرد. اسامی ورزشکاران اعزامی به این مسابقات به شرح ذیل است:

بزرگسالان آقایان:

محمد رجبلو، میرصمد پورسیدی، بهنام خسروشاهی، علی خادمی، بهنام آرین و شهاب جدیدالاسلام

امید آقایان:

محمد گنج خانلو، پوریا حسینی، مهدی عبادالهی و کیوان رکانی

جوانان آقایان:

امیرحسین جمشیدیان، ابراهیم حاجی‌زاده و آیدین علیاری

بانوان بزرگسال:

سمیه یزدانی

بانوان (زیر ۲۳ سال) :

پرستو باستی، زینب ساسانیان و فروزان عبدالهی

پیشکسوتان:

امید اسفندیاری، شمس‌الله مظاهری، بیژن امیرآخوری، فریدون دباغ، کمال رازی، جمشید حمدملکی، سعید چهرزاد و سعید میر باقری

مسابقات قهرمانی آسیا در بخش جاده از روز ۷ لغایت ۱۲ اسفند در کشور بحرین برگزار می‌شود.