تنها فیلم موجود از نویسنده فرانسوی کشف شد/ در جستجوی پروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری فرانسه، یک محقق کانادایی می‌گوید این فیلم صامت که ۱۴ نوامبر ۱۹۰۴ برداشته شده تصویری از خالق «در جستجوی زمان از دست رفته» در زمانی است که وی ۳۳ سال داشت.

در این فیلم یک دقیقه و ۱۱ ثانیه‌ای مردی که تصور می‌رود باید مارسل پروست باشد در ثانیه ۳۷ تصویر ظاهر می شود.

مجله لوپون با انتشار این فیلم در وب سایت خود این خبر را اعلام کرد.

این مرد کتی خاکستری و کلاه سیاهی دارد و در حال ترک مراسم عروسی آرماند دو گوشی است که دوستی نزدیکی با پروست داشت. گوشی با الن گروفول ازدواج کرده است که نوه برادر رابرت دو مونتسکیو است که الهام بخش خلق شخصیت بارون دو شارل یکی از شخصیت‌های اصلی «در جستجوی زمان از دست رفته» شد.

«در جستجوی زمان از دست رفته» مجموعه هفت جلدی است که شاهکاری ادبی محسوب می‌شود.

هر چند چندین تصویر از پروست به جای مانده اما گفته می‌شود این نخستین فیلمی است که از وی یافته شده است.

ژان-پی‌یر سیرو-تران پروفسور دانشگاه لاوال کبک این کشف خود را در مجله ادبی منتشر کرده است. او متخصص سینمایی است و در حال تهیه گزارشی از عروسی‌های مجلل در تاریخ بود که به اسم پروست در میان میهمانان این عروسی برخورد و سپس این فیلم را در یک آرشیو نزدیک پاریس پیدا کرد.

با وجود شرکت در مراسمی رسمی، پروست لباس مشکی نپوشیده و حتی کلاه مخصوص رسمی بر سر نگذاشته است. او در عین حال به سرعت و به تنهایی در حال خارج شدن از کلیسا است.