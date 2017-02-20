ساخت پارک در بستر رودخانه بردسیر/خسارت منازل مسکونی برآورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان بردسیر اظهار کرد: حجم زیاد بارندگی ها در چند روز اخیر باعث ایجاد خسارت کرمان و چهار استان دیگر کشور شده است.

وی افزود: سازمان هواشناسی قبل از شروع بارندگی ها اطلاع رسانی خوبی انجام داد و به همین دلیل استان کرمان از آمادگی لازم برخوردار و ستاد بحران استان کرمان در حال آماده باش بود.

رزم حسینی بیان کرد: با توجه به آمادگی استان، خوشبختانه در کرمان خسارت جانی نداشته ایم به غیر از یک مورد و آن هم به دلیل بی احتیاطی خود فرد بود.

استاندار کرمان تصریح کرد: در روز اول حادثه با معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور تماس تلفنی برقرار شد و در جریان سیل در استان قرار گرفتند؛ ستاد بحران کشور در روز اول حادثه تشکیل شد و برای چهار استانی که تحت تاثیر این سامانه باران زا دچار آسیب شدند اعتبار مساوی اختصاص یافت.

وی گفت: در بازدیدی که از منطقه سیل زده شهرستان بردسیر داشتیم متاسفانه مشاهده کردیم که مسیر رودخانه در گذشته عرض زیادی داشته اما اکنون ساخت و سازهای در بستر آن انجام شده به طوریکه حتی یک پارک نیز در آنجا احداث شده است و با این اقدام عرض رودخانه کاهش یافته و این مشکل را به وجود آورده است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه باید تدبیری برای رفع این مشکل اندیشیده شود، گفت: کارشناسان باید با بررسی های که انجام می دهند مشخص کنند که چه اقدامی می توان برای ترمیم سیل بند صورت گیرد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه اولویت اول ما برای خانه های که سالم هستند تمیزی کردن فرش ها و وسایل خانه آنها است، افزود: در کنار امدادرسانی جمعیت هلال احمر باید شهرداری بردسیر با استخدام کارگر با نظارت خانواده ها نظافت و شستشوی قالی های مردم را انجام داده و همچنین بهداشت مدارس نیز باید در اولویت قرار گیرد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن باید برآورد خسارت انجام دهد، گفت: باید خانه هایی که نیاز به استحکام سازی دارند را شناسایی و خانه هایی که استحکام لازم را ندارند را تخریب کرد و خانه مقاوم ساخت.