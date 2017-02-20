به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر دوشنبه در همایش سبز پایدار در همدان با ابراز خوشحالی از حضور در این همایش و با بیان اینکه از استاندار همدان بابت تلاش‌ها و نگاه زیست‌محیطی وی برای استان تشکر می‌کنم، اظهار داشت: شهرداری همدان با نگاه پیشرو در این زمینه گام برداشت.

وی با بیان اینکه روند شهرنشینی در دنیا نمایان و مشخص است و جمعیت‌ها به سمت شهرها در حرکت هستند، افزود: در ایران نیز حدود ۷۰ درصد جمعیت به سمت شهرها و حاشیه شهرها رفته‌اند و روستاها و مناطق دیگر کشور ۳۰ درصد از جمعیت را در برمی‌گیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نگاه همه‌جانبه باعث صیانت از محیط زیست می‌شود، خواستار توجه به این مهم شد و گفت: همدان شاخص و جایگاه شهر سبز پایدار را دارد.

باید به سمت شهرنشینی با ارتقای کیفیت زندگی حرکت کرد

ابتکار با بیان اینکه باید به سمت شهرنشینی با ارتقای کیفیت زندگی حرکت کرد، گفت: شهروندان باید در شهرهای سالم و پویا زندگی کنند و برای کودکان شرایط شادی، برای جوانان شرایط نشاط، برای میانسالان شرایط کار و تولید و برای سالمندان شرایط آسایش و نشاط فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه برای ارتقای زندگی باید به محیط زیست توجه داشت، عنوان کرد: شهر سالم دارای مدیریت صحیح پسماندها و آلاینده‌ها است.

ابتکار بابیان اینکه برنامه‌های شهرهای سازگار با تغییر اقلیم و شهرهای تاب‌آور در برابر ناملایمات شکل گرفته است، گفت: برنامه‌های جدیدی برای شهرهای اسلامی و شهر سبز اسلامی مدنظر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه همدان توانسته جایگاه شهر سبز پایدار را به عنوان پایلوت و نمونه کسب کند، گفت: باید با برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و همکاری دستگاه‌های اجرایی به یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ رسید و به اهداف دست یافت.

ابتکار بااشاره به اینکه قزوین نیز پایلوت جهانی شکوفایی شهری شده است، گفت: توجه دولت به بحث مدیریت شهری، رسیدگی به خلأهای قانونی و توجه به درآمدهای پایدار است.

۱۶ دستگاه اجرایی در کنار هم با ساز و کار قوی برای ارتقای زیست‌محیطی تلاش می‌کنند

وی با بیان اینکه برای حل معضل آلودگی هوا علاوه بر شهرداری و شورای شهر، اداره منابع طبیعی و بخش صنعت نیز باید همکاری داشته باشند تا فضا از آلاینده‌های زیست‌محیطی دور شود، تأکید کرد: ۱۶ دستگاه اجرایی در کنار هم با ساز و کار قوی برای ارتقای زیست‌محیطی تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بابیان اینکه شهرداری‌ها باید درآمدهای خود را به صورت پایدار اداره کنند و شهر را برای درآمد نفروشند، گفت: این امر موجب ناپایداری و افزایش تراکم جمعیت و مشکلات زیست‌محیطی شود.

ابتکار همچنین با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات و حمایت‌ برای مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز در شهرها از اهمیت خاصی برخواردار است، گفت: نباید چیزی تولید شود که قابلیت بازگشت به اقتصاد و طبیعت نداشته باشد.

وی بابیان اینکه شهرهای سبز پایدار شهرهایی هستند که اقتصاد سبز آنها فعال بوده و علاوه بر رشد و ایجاد اشتغال جهت‌گیری به سمت کاهش تخریب است، گفت: همدان شهر سبز پایدار است.

زندگی را از طبیعت جدا کردیم ولی باید طبیعت را به شهرها بازگرداند

وی با بیان اینکه زندگی را از طبیعت جدا کردیم ولی باید طبیعت را به شهرها بازگرداند، عنوان کرد: جلوگیری از گرد و غبارهای محلی از طریق کمربندهای سبز ممکن است که باید با برنامه‌ریزی در این راستا گام برداشت.

ابتکار با اشاره به اینکه باید برای بهبود شاخص‌های زیست محیطی و ارتقا زندگی با کیفیت برنامه‌ریزی نیاز است، اظهار داشت: شوراها در این زمینه نقش و مسئولیت کلیدی دارند که باید به آن عمل کنند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دوران خشکسالی‌ها و نیاز به اصلاح رویکرد در مدیریت مصارف و منابع آب همه اقتضا می‌کند از توسعه اهداف پایدار شهری و محیط زیست شهرها غافل نشویم، اظهار داشت: در موضوعاتی همچون مقابله با آلودگی هوا تمام مراکز استانها باید برنامه‌های خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای این بخش کیفیت هوا را برای ۳۵ میلیون نفر ایرانی بهبود بخشیده است، گفت: در خصوص انواع آلاینده‌ها ناشی از خودروها و فعالیت‌های صنعتی هر شهری باید برنامه خود را تدوین کرده و ارائه دهد.

وی عنوان کرد: برخی شهرها تحت تاثیر گردوغبار قرار می‌گیرند که طرح‌های ملی و بین‌المللی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: بخشی از گردوغباری که کشور، خوزستان و برخی از استان‌های مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد فرامنطقه‌ای و از مرز سوریه است که همکاری فرامنطقه‌ای را برای حل این بحران می‌طلبد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخشی از دلایل گرد و غبار داخل کشور و استان‌هاست که تمام کانون‌های گرد و غبار کشور در مرحله نخست شناسایی و مطالعه شده است، اظهار داشت: در خوزستان ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار کانون فوق بحرانی گردوغبار وجود دارد ولی هر استان شرایط خاص خود را داشته و نیازمند مطالعله شناسایی کانون‌هاست.