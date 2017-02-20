برنامه «تعالی مدیریت مدرسه» در ۱۲ هزار مدرسه کشور اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محبی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه اردبیل تصریح کرد: برنامه تعالی کی مدل ارتقا کیفیت در مدرسه است و در واقع به منزله یک برنامه در کنار سایر برنامهها محسوب نمیشود.
وی افزود: این برنامه باهدف ارتقا سیاستهای کلان آموزشی در دستور کار قرار گرفته و تاکنون توانسته ۱۲ هزار مدرسه را تحت پوشش قرار دهد که از این تعداد ۲۲۴ مدرسه در استان اردبیل است.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزشوپرورش اصلاح و تعریف رویکردها را از مهمترین اهداف برنامه تعالی مدیریت مدرسه دانست و افزود: در واقع رویکرد ساختنی است و در هر مدرسه متفاوت از مدرسه دیگر خواهد بود.
محبی متذکر شد: رویکردها در آموزشوپرورش از مبانی نظری سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و مبانی علمی سرچشمه میگیرند و لازم است بر اساس شرایط فرهنگی، امکانات و فرصتهای موجود مدارس بومیسازی شوند.
وی تأکید کرد: برنامه تعالی مدیریت مدرسه با دو رویکرد کیفی سازی آموزش بر اساس استاندارد و رویکردها دنبال میشود و برای هر فعالیت شاخص و استانداری در این برنامه تعریف شده است.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزشوپرورش همچنین به ارزیابی هفت هزار مدرسه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مدارس در سه گروه ممتاز، موفق و پویا ارزیابی شدهاند.
به گفته محبی ۹۹ مدرسه در سراسر کشور به عنوان مدارس ممتاز طرح تعالی مدیریت مدرسه انتخاب شده و از عوامل آن ها تجلیل و تقدیر شده است.
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