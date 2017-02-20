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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

تاس گزارش داد:

بازسازی روابط روسیه و آمریکا باید با گام های کوچک آغاز شود

بازسازی روابط روسیه و آمریکا باید با گام های کوچک آغاز شود

یک رسانه روسی با اشاره به تصمیم مسکو و واشنگتن برای بازسازی روابط عنوان داشت که این کار باید با برداشتن گام های کوچک آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آمریکا و روسیه برای بازسازی روابط باید ابتدا گام های کوچک برداشته و وارد همکاری با یکدیگر در مسائل کوچک شوند و سپس به سراغ حل مسائل بزرگتر بروند.

«توماس گراهام» از کارشناسان مسائل آمریکا و روسیه که در مسکو زندگی می کند با تائید این موضوع می گوید: می توانم مردمی را تصور کنم که منتظر پیشرفت در مسائل بزرگ هستند، مسائلی هچون سوریه و اوکراین، اما با توجه به پیچیدگی های موجود در این مسائل امکان موفقیت در آنها در اوایل مسیر بهبود روابط آمریکا و روسیه بعید است.

گراهام که در زمان ریاست جمهوری «جرج بوش» پدر رئیس جمهور اسبق آمریکا از مشاوران وی محسوب می شد، در ادامه گفت: اگر روسیه خواهان بهبود روابط با آمریکا است من نیز توصیه می کنم که مسکو در ابتدا گام های کوچکی را در این راه بردارد و برای مثال در این راه می تواند در ابتدا فشار خود بر دیپلمات های آمریکایی حاضر در مسکو را کاهش داده و از میزان انتقادات خود از آمریکا بکاهد. 

به گزارش مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا، قصد بهبود روابط با روسیه را دارد اما وجود چهره های مخالف کرملین در مراکز حساس تصمیم گیری واشنگتن موجب شده تا این کار با کندی پیش برود.

کد مطلب 3912353
عبدالحمید بیاتی

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