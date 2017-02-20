  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

پنج اسفندماه در قم؛

میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی برگزار می شود

میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی برگزار می شود

میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی پنج شنبه پنج اسفندماه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی با ارائه حجت الاسلام حمیدرضا حسنی برگزار می شود.

علاوه بر این میزگرد، مجموعه چهارجلدی «مدیریت در نهج البلاغه» نوشته علی نقی امیری هم توسط انصاری رنانی نقد و بررسی می شود.

این نشست با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کارگروه مدیریت شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه برپا می شود.

میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی پنج شنبه پنجم اسفندماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به نشانی: قم، پردیسان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

کد مطلب 3912362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها