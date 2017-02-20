میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی با ارائه حجت الاسلام حمیدرضا حسنی برگزار می شود.

علاوه بر این میزگرد، مجموعه چهارجلدی «مدیریت در نهج البلاغه» نوشته علی نقی امیری هم توسط انصاری رنانی نقد و بررسی می شود.

این نشست با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کارگروه مدیریت شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه برپا می شود.

میزگرد روش شناسی اجتهاد دینی پنج شنبه پنجم اسفندماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به نشانی: قم، پردیسان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.