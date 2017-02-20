جردن باروز: با تصمیمات دولت آمریکا موافق نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن گزارش نیویورک‌تایمز در خصوص حضور تیم آمریکا در تهران و کرمانشاه در حاشیه رقابتهای جام جهانی به شرح زیر است:

«زمانی که تیم کشتی آمریکا ساعت سه صبح شنبه وارد هتل فرودگاه تهران شد، کارمندان و اعضا پیتزا سفارش دادند.

«ریچ بندر»مدیر اجرایی تیم آمریکا گفت: « ما همه در لابی مشغول خوردن بودیم»

کشتی‌گیران آمریکا سپس به کرمانشاه رفتند؛ جایی که در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد مغلوب ایران شدند.

اما سؤال اصلی این است که در دوره تنش‌های روزافزون میان دو کشور، چطور از ورزشکاران آمریکا استقبال شد و آن‌ها در مورد ایران چطور فکر می‌کردند؟

« کایل اسنایدر» برنده مدال طلای المپیک گفت: زمانی که به مادرش گفته به ایران سفر می‌کند، او کمی نگران شده است. اما او گفت تیم آمریکا تنها با رفتاری دوستانه مورد استقبال قرار گرفت.

اسنایدر گفت: «آن‌ها در فرودگاه به ما گل رز دادند، ساک‌هایمان را آوردند، همه می‌خواستند با ما سلفی بگیرند. این بهترین دوره مسابقاتی بود که تاکنون شرکت کرده بودم، حتی از المپیک ریو هم بهتر بود.»

تیم کشتی آمریکا در ادامه روز شنبه به گشت‌وگذار در شهر پرداخت، به برج میلاد رفتند و ایرانی‌هایی که هیجان‌زده شده بودند با آن‌ها عکس گرفتند.

« جردن باروز» قهرمان المپیک گفت: طرفدارانش در تهران بیش از هر شهر دیگری در جهان است.

برای مدتی به نظر می‌رسید کشتی‌گیران آمریکایی مجبور خواهند بود در خانه بمانند. پس‌ازآنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد ایران جزو فهرست ممنوعیت سفر است، این کشور تصمیم گرفت در اقدامی تلافی‌جویانه مانع از ورود تیم کشتی آمریکا شود. اما مقامات ایرانی پس از اعتراضات گسترده در آمریکا علیه این دستور ترامپ تصمیم خود را تغییر دادند.

باروز گفت: زمانی که از مساله ممنوعیت سفر مطلع شد واقعاً ناامید شده بود. وی تصریح کرد: «من لزوماً با تمام تصمیمات دولتم موافق نیستم و در مورد این تصمیم نیز مسلماً مخالف بودم.»