ارتقا سلامت زندانیان عامل مهمی در اصلاح و تربیت آنان است

منصور بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی زندان های استان از اولویت‌ها و تاکیدات ما است و همه تلاش مسئولان زندان، حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان است.

مدیر کل زندان های استان کرمانشاه با بیان اینکه سلامتی روح و جسم زندانیان در بازسازی اجتماعی این افراد مؤثر است، افزود: حوزه بهداشت و درمان زندان برنامه های متعددی از جمله کنترل سلامت، پیشگیری از بروز بیماری ها برای ارتقا سلامت زندانیان در دستور کار قرار دارد.

بیگلری متادون درمانی را از جمله روش های درمان زندانیان معتاد توسط حوزه بهداشت و سلامت زندان عنوان و اظهار کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در این راستا تجهیز بهداری زندان است.

وی در ادامه افزود: ارتقا سلامت زندانیان در اصلاح و تربیت آنان عامل مهمی است و همواره مورد توجه مدیریت زندان می باشد.

بیگلری همچنین بر گسترش فعالیت های آموزشی و کارگاه های تولیدی در راستای ارتقا مهارت زندانیان تاکید کرد و افزود: توانمندسازی زندانیان مهم‌ترین اولویت ما است.