توانمندی معلولان در عرصه های تولید قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح دوشنبه در بازدید از یک شرکت تولیدی که ۹۲ درصد از کارکنان این شرکت را معلولان تشکیل می‌دهند اظهار کرد: مدیران این واحد به اساسی‌ترین توصیه قرآن که همان حفظ کرامت انسان‌هاست، عمل می‌کنند و از این دیدگاه فضای معنوی در این شرکت حاکم شده است.

وی به تشریح اهمیت کرامت در منابع دینی پرداخت و تصریح کرد: خداوند فرموده بنی‌آدم با کرامت خلق شده‌اند و شالوده وجود انسان با کرامت اجین شده و قرآن را هم که برای هدایت انسان نازل کرده است.

امام‌جمعه قزوین در ادامه یادآورشد: خداوند عالم را برای انسان و انسان را برای عبادت و عبادت را برای رسیدن به تقوا و تقوا را برای رسیدن به جایگاه والای کرامت خلق کرده و در این شرکت با هوشمندی بر روی نقطه‌ای متمرکز شده‌اید که خداوند تاکید دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خطاب به مدیران این واحد تولیدی بیان کرد: شما معلولان کاستی‌های ظاهری در وجودتان را به بالاترین توانمندی تبدیل کرده‌اید و علاوه بر ارتقاء توانمندی‌های جسمی، در راستای توانمندی‌های ذهنی معلولان هم گام‌های ارزشمندی برداشته‌اید.

وی گفت: برنامه‌های اجرا شده در این واحد در راستای تحقق شعار سال که همان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، قرار دارد و امروز شاهدیم که بسیاری از ایده‌های رهبری در عرصه اقتصادی توسط شما معلولان در این واحد تولیدی محقق شده است.

در ابتدای این دیدار مدیرعامل این واحد گفت: ۹۲ درصد از کارکنان شرکت را معلولان تشکیل می‌دهند که موفقیت های بدست آمده بیانگر توانایی بالای این نیروهاست.