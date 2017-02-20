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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

مدیرکل هلال احمر هرمزگان:

آبگرفتگی بیش از ۲هزار واحد مسکونی در هرمزگان

آبگرفتگی بیش از ۲هزار واحد مسکونی در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل هلال احمر استان هرمزگان گفت: بیش از دو هزار واحد مسکونی در استان هرمزگان بر اثر سیل دچار آبگرفتگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر هرمزگان، علی اعمی با بیان اینکه محموله اقلام امدادی بوسیله بالگرد به روستای آوین علیا بندر خمیر ارسال شد، بیان داشت: اولین محموله امدادی بوسیله بالگرد جمعیت هلال احمر به روستای آوین علیا بندر خمیرارسال و بین سیل زدگان توزیع شد.

اعمی اظهارداشت: این محموله اقلام امدادی شامل مواد غذایی و زیستی بود که توسط این نهاد در اختیار۳۳خانوار سیل زدگان قرار گرفت.

 مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت: بر اثر باران و سیلاب هفته گذشته ۲ هزار و۲۹۰ منزل مسکونی درمناطق شهری و روستایی استان دچار آب گرفتگی شد.

اعمی عنوان کرد: در پی این بارندگی و آب گرفتگی واحدهای مسکونی با همکاری هلال احمر و سازمانهای دیگر برخی از این خانوارها در کمپ ها و مکان های مسقف مانند سالن های ورزشی اسکان داده شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۳ هزار و ۹۹۵ نفر از بارش آسیب دیدند ، ابراز داشت: ۶۲۲ چادر ، ۲ هزار و ۷۶۸ تخته پتو ، ۹۶۲ موکت ، ۸۹۳۰ کیلوگرم نایلون ، ۶۰ شعله والور، ۱۰۰ کیلوگرم برنج ، ۱۱ هزار و ۵۲۱ قوطی کنسرو، یک هزار و ۷۰۰ قرص نان بین خانوارهای آسیب دیده توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان اضافه کرد: عمده این خانوارها در شهرستان های حاجی آباد، بندرعباس، پارسیان، بندرخمیر، بندرلنگه، بستک و میناب بودند.

اعمی خاطرنشان کرد: تیمی مرکب از نماینده هلال احمر، بخشداری ها و بیناد مسکن از روستاها بازدید و منازل تخریب شده و غیر قابل سکونت را شناسایی می کنند.

وی ابراز داشت: با تشخیص این تیم چادرتا زمان بازسازی و احداث منزل در اختیار خانوارها قرار می گیرد.

کد مطلب 3912369

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