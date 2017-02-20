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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

با اعلام رسمی باشگاه؛

مهدی طارمی در لیست پرسپولیس برای بازی با الهلال قرار گرفت

مهدی طارمی در لیست پرسپولیس برای بازی با الهلال قرار گرفت

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: در پایان نشست هماهنگی که با حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد، نام مهدی طارمی در فهرست بازی با الهلال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پندار خمارلو در این ارتباط به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: در نشست هماهنگی صبح امروز که با حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شد، وضعیت بازیکنان دو تیم بررسی شد و نام مهدی طارمی هم در فهرست بازی پرسپولیس برابر الهلال قرار گرفت و مشکلی از این ناحیه وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: البته ما با توجه به اینکه مهدی طارمی محرومیت خود را طبق آئین نامه مسابقات در سال ۲۰۱۴ پشت سر گذاشته بود، نگرانی خاصی نداشتیم ولی برای اطمینان خاطر منتظر تائید رسمی کنفدراسیون آسیا بودیم تا هیچ حرف و حدیثی باقی نماند.

خمارلو خاطرنشان کرد: در این ارتباط از همکاری و پیگیری سازمان لیگ برتر، فدراسیون فوتبال به ویژه بخش روابط بین‌الملل نیز تشکر می‌کنیم.

در نشست امروز، همچنین اعلام شد، هر تیم می‌تواند هفت بازیکن ذخیره و یازده همراه را روی نیمکت خود بنشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در آخرین حضورش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان از زمین اخراج شده بود ولی با رای فدراسیون فوتبال، این محرومیت را در بازی اول پرسپولیس در فصل گذشته پشت سر گذاشت. شائباتی مبنی بر احتمال عدم همراهی او در بازی فردا با نماینده عربستان به خاطر آن محرومیت مطرح شده بود که در نهایت این مشکل برطرف شد.

کد مطلب 3912370

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