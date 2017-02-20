سیلاب به ۲۵۰۰ واحد مسکونی بردسیر خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده شهرستان بردسیر با اشاره به اینکه به دلیل پیش بینی های هواشناسی ستاد بحران استان کرمان از آمادگی لازم برخوردار بود، اظهار کرد: در استان کرمان به دلیل آمادگی کامل مسئولان و مردم تلفات جانی نداشتیم.

وی افزود: سیل بندهای احداث شده در بردسیر به دلیل اینکه مدت ها آبگیری نشده بودند در اثر بارندگی های اخیر تخریب شدند.

رزم حسینی با اشاره به بازدید از حاشیه رودخانه گفت: در بستر رودخانه یکسری ساخت و سازهای در پایین دست نزدیک شهر انجام شده که منجر به جاری شدن آب در خانه های مردم شد.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بر اثر سیلاب دچار خسارت شدند، تصریح کرد: اولین اقدام تمیز کردن خانه های سالم با نظارت مردم است و دولت هزینه نظافت خانه های مردم را پرداخت خواهد کرد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن در حال بررسی میزان خسارت خانه های تخریب شده بر اثر سیلاب است، بیان کرد: با مشخص شدن میزان خسارت برای تامین بودجه مورد نیاز اقدام خواهد شد.