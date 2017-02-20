به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جواد رضوی گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر تصرف اراضی دولتی حومه شهر برازجان توسط افراد زمین خوار و سودجو، تحقیقات و بررسی‌های لازم از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی در این خصوص آغاز شد.

این مقام انتظامی افزود: در نتیجه تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و انجام بازدید میدانی و کارشناسی اراضی مورد نظر، مشخص شد که دو نفر سودجو با سوء استفاده از مدارک جعلی اقدام به تصرف ۸۷۰ متر مربع از اراضی مرغوب دولتی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حومه شهر برازجان کرده‌اند.

رضوی اضافه کرد: پس از هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی دو نفر متهم در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند و اراضی موصوف از دست افراد زمین خوار خارج و رفع تصرف شد.