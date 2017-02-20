۵۵ پروژه عمرانی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) احصاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی صبح دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست خط دوم قطار شهری مشهد با اشاره به تاکید سردارسرلشکرجعفری در خصوص توجه به محرومان اظهار کرد: در سال جاری ما به صورت ۱۰۰ درصد آماده باش بودیم و محرومیت زدایی را در دستور کار قرار دادیم.

وی با بیان اینکه ۹ ماهه ابتدایی سال جاری اقدامات زیادی در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفت، ادامه داد: همچنین ۶۵ پروژه در حوزه های مختلف عمرانی،صنعتی و نفتی را احصاء کردیم که پیشرفت فیزیکی آن ها حدود ۶۵ تا۸۵ درصد بوده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در ادامه افزود: ۵۵ پروژه نیز مربوط به حوزه عمرانی بود که از این تعداد، ۴۹ پروژه به بهره برداری رسید.

وی میزان اعتباری که برای کل این پروژه‌ها هزینه شد را ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه ها که باید طی مدت دو سال بهره برداری می شدند، عاید ۱۴۰ هزار میلیاردی برای کشور داشتند.

عبداللهی با اشاره به رکورد بی نظیر ۵۶ کیلومتر تونل در حوزه مترو، آب و راه عنوان کرد: از این مقدار ۲۲ کیلومتر خط مترویی بود که یکی از آن‌ها قطار شهری مشهد است که توانستیم طی مدت ۳۳ ماه کل پروژه خط ۲ را به اتمام برسانیم.

وی بیان کرد: بهره برداری موفق از خط ۲ قطارشهری مشهد نتیجه رکورد زنی در حفاری و سگمنت‌گذاری ما است که آن را به زائران و مجاوران امام رضا(ع) هدیه می کنیم.