دو هزار واحد مسکونی در ریگان در اثر سیلاب دچار خسارت شدند

امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های شدید در کرمان و وقوع سیلاب در برخی مناطق این استان اظهار کرد: ریگان جز شهرستان هایی بود که در خود شهرستان بارندگی رخ نداد اما بارندگی های حوزه سد نساء باعث ریزشدن سد شد و حجم زیادی آب و سیلاب شهرستان ریگان و بخش گنبکی را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: خوشبختانه با تدبیر و مدیریت مسئولان خسارات جانی نداشتیم اما به تاسیسات زیربنایی و منازل مردم خسارت وارد شد که سعی کردیم این خسارات را به حداقل برسانیم.

باقری با اشاره به اینکه در حال برآورد خسارات هستیم، گفت: ۱۱۰ روستا محاصره سیل قرار گرفت و بخش زیربنایی، راه ها، شبکه آب روستا و شهری، بخش کشاورزی و مسکن خسارت فراوانی دیده است اما هم اکنون در امداد و نجات مشکلی نداریم.

فرماندار ریگان ادامه داد: در برخی مناطق سیلاب به داخل منزل مردم رفت و مشکلاتی ایجاد کرد که با همکاری مسئولان مشکل مردم حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرستان ریگان سیل و توفان شن را با هم داشت، افزود: هم اکنون شرایط کم کم به حالت عادی بر می گردد به گونه ای که دیروز تمام مناطق برق دار شد و آب چندتا روستا هنوز قطع است که آب سالم و آشامیدنی در این مناطق توزیع می شود.

وی تصریح کرد: سیلابی که از سمت سد نسا جاری شد بخش گنبکی و نگین فهرج را تحت تاثیر قرار دارد ولی بیشتر سیلاب از سد نسا به سمت شهرستان ریگان و بخش گنبکی سرازیر شد.

فرماندار ریگان از پیش بینی خسارات وارد شده به منازل مسکونی خبر داد و گفت: پیش بینی می شود حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار واحد مسکونی تحت تاثیر سیلاب قرار گرفت و منازلی که به طور جدی آسیب دیده اند از طریق مسئولان شهر به طور تخصصی پیگیری می شود.