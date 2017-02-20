۵۰ درصد اراضی کشاورزی استان همدان به سیستم آبیاری مدرن مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر دوشنبه در همایش ملی «شهر سبز پایدار» در همدان بابیان اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در راه خدمت شایسته به کشور تلاش‌های بسیاری داشته است، عنوان کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راه خدمت، تلاش و اهتمام شایسته بی‌لطفی‌ها و درشتی‌های بسیاری را تحمل کرده تا جایی که بی‌اخلاقان از خبرسازی و دروغ‌پردازی در زندگی شخصی وی دریغ نکردند ولی رئیس سازمان محیط زیست بی‌توجه به این مسائل راه خدمت خود را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی کار کند روبه‌روی وی افرادی می‌ایستند، گفت: مدیرکل محیط زیست استان همدان نیز همچون رئیس سازمان محیط زیست مورد بی‌لطفی و کم لطفی قرار می‌گیرد.

همدان زمانی به داشتن باغ‌های خوب، زیبا و سرسبز مشهور بود

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه همدان زمانی به داشتن باغ‌های خوب، زیبا و سرسبز مشهور بود و وجود چمن در محلات شهر همدان در سطح کشور کم‌سابقه بود، گفت: متاسفانه در گذشته با بی‌توجهی و کم توجهی، همدان آسیب‌هایی از این بابت دیده است.

وی بااشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش مسئولان و شهروندان همدانی از تعرض به فضاهای سبز جلوگیری شد، گفت: استان همدان در پاره‌ای موارد می‌تواند قطب خدمات زیست محیطی باشد.

نیکبخت با اشاره به اینکه در همدان در زمینه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کنترل لازم صورت گرفته و اجازه برداشت زیاد از منابع زیرزمینی داده نمی شود، گفت: بیش از ۲۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از اضافه برداشت چاه‌های مجاز نیز جلوگیری شد.

همدان در زمینه اجرای طرح آبیاری مدرن رتبه نخست کشور را دارد

وی با بیان اینکه همدان در زمینه اجرای طرح آبیاری مدرن رتبه نخست کشور را دارد، گفت: ۷۵ درصد اراضی آبی و ۵۰ درصد کل اراضی کشاورزی استان همدان به سیستم آبیاری مدرن مجهز شده است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد منابع آب استان همدان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، عنوان کرد: اتاق بازرگانی استان همدان به دنبال کشت فراسرزمینی در کشورهایی همچون غنا است که اقدامی تاثیرگذار محسوب می‌شود.

نیکبخت با بیان اینکه بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی در شهر همدان فعال شده است، گفت: ۱۰ نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید آنها ۱۰ مگاوات است ولی در دو نیروگاه همدان ظرفیت ۱۴ مگاواتی وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در راستای حفظ فضای سبز، محیط زیست و آب و هوای مناسب اقدامات اساسی انجام شود.

استاندار همدان با اشاره به اینکه مردم همدان علاقه‌مند به تظاهر و تبلیغات درباره تاریخ خود نیستند، عنوان کرد: باید در راستای شهر سبز پایدار اقدامات عملی انجام داده و فرهنگ این بخش را توسعه داد.