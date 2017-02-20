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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

فردا برگزار می شود؛

نشست وزاری دولت و رئیس مجلس برای بررسی وضعیت خوزستان

نشست وزاری دولت و رئیس مجلس برای بررسی وضعیت خوزستان

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری نشست فردای کمیسیون متبوعش با وزرای نفت، نیرو، کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست برای بررسی وضعیت نامساعد خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند با اشاره به وضعیت نامساعد زیرساخت های خوزستان و قطعی آب و برق خوزستان از نشست فردای کمیسیون انرژی با وزرای نفت، نیرو،کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست برای بررسی وضعیت استان خوزستان و اتخاذ تدابیر مورد نیاز در این خصوص خبرداد.

نماینده مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون نشست های مختلفی ازسوی کمیسیون انرژی مجلس و مجمع نمایندگان خوزستان برای بررسی وضعیت بحرانی استان خوزستان صورت گرفته است، افزود: هفته گذشته مجمع نمایندگان خوزستان در نشستی با رئیس مجلس شورای اسلامی راهکارهای مختلف درخصوص تامین اعتبارات و بودجه مورد نیز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بحث شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جلسات مختلفی با وزارتخانه های مربوطه در منطقه برگزار شده است، همچنین نشستی با معاون اول رئیس جمهور برای رفع مشکلات داشته ایم.

کد مطلب 3912389

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