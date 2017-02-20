انهدام باند ایجاد رعب و وحشت در کرمان/۱۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این خبر ابراز کرد: در پی شکایت های مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت تعدادی از اراذل و اوباش در دو منطقه از شهر کرمان این موضوع در دستور کار دادستانی و به صورت ویژه بازپرسی شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت.

سالاری با بیان اینکه اعضاء این باند با استفاده از سلاح سرد و گرم اقدام به قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت و نا امنی می کردند، افزود: در راستای ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی شهر کرمان طی مراحل تحقیقات مقدماتی، ۱۳ نفر از اعضای این باند شناسایی، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

سالاری تصریح کرد: متهمان باند مذکور با اقدامات مجرمانه و مخل نظم و امنیت عمومی جامعه مزاحمت هایی برای شهروندان در برخی نقاط شهر کرمان ایجاد و موجب نارضایتی مردم را فراهم ساخته بودند.

سالاری با اعلام اینکه تعدادی از دستگیر شدگان سابقه دار هستند، بیان کرد: اعضاء این باند جرائمی همچون تهدید، ضرب و جرح عمدی، تیراندازی با سلاح غیر مجاز، اخاذی، قدرت نمایی با چاقو، تحریق عمدی خودرو و تجاوز را در پرونده خود دارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهر کرمان با تاکید بر این مهم که داشتن شهری امن حق هر شهروند است، بیان کرد: با استعانت از خداوند متعال و تلاش همکاران قضایی و ماموران انتظامی و سایر عوامل ذی مدخل در امر تامین امنیت جامعه قاطعانه اجازه جولان به اراذل و اوباش و تبهکاران را نخواهیم داد.