به گزارش خبرنگار مهر مسعود مرسلپور ظهر امروز در تشریح برنامه های دولت در روستاها افزود: بنا به تأکید رئیس جمهور بایستی برای توسعه پایدار در کشور سهم قابل توجهی را به روستاها اختصاص داد تا بدینوسیله از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود.

وی بیان کرد: دستیابی به توسعه پایدار روستایی از رویکردهای اصلی دولت بوده و در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر است. راه تقابل با مهاجرت از روستا به شهر، افزایش خدمات در حوزه های مختلف و حمایت از تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و ایجاد مسکن، اشتغال، امنیت و فراهم کردن امکانات آموزشی است.

این مسئول به شاخص اقدامات صورت گرفته و خدمات ارائه شده در روستاهای شهرستان قرچک اشاره کرد و گفت: اقداماتی که از سال ۹۲ تا کنون در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح روستاهای شهرستان قرچک صورت گرفته قابل مقایسه با قبل نیست بطوریکه مشارکت روستاییان در برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یافته و این قشر زحمتکش از داشتن برنامه های فرهنگی و هنری بهره مند شده اند.

وی افزود: در دولت تدبیر و امید، تشکیل کارگروههای تخصصی برای رفع مشکلات روستاییان، انجام فعالیت های عمرانی، احداث مدارس، پارک ها و بوستانها، کتابخانه، فضاهای درمانی و ورزشی در روستاهای قرچک رشد داشته است.

مرسلپور یادآور شد: اجرای پروژه هایی نظیر بهسازی معابر در سطح روستاهای تابعه شامل اجرای زیرسازی و آسفالت، جدول گذاری، اجرای کفپوش با رشد خوبی همراه بوده است چرا که اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای قرچک زیر ذره بین است و مسئولین روستایی وعده ای که بدهند باید عملیاتی کنند.

فرماندار قرچک ادامه داد: برخی از اقدامات از قبیل اجرای کفپوش و پیاده روسازی، درختکاری، اجرای برنامه های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی، بازسازی و تجهیز بوستان روستایی، تأسیس پاسگاه انتظامی، افتتاح پایگاه توانبخشی(CBR)، آزادسازی و تعریض معابر، افتتاح مدرسه، تامین آب شرب بهداشتی، ساخت درمانگاه، ساخت کتابخانه عمومی و تعویض و اصلاح شبکه و تاسیسات آبرسانی، ارائه خدمات مخابراتی و ... برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید در روستاها صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در شهرستان قرچک بر اساس سیاست های دولت به گونه ای برنامه ریزی شده تا امکانات، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شهرستان به نحوی مورد استفاده قرار بگیرند تا نقاط محروم و کمتر برخوردار به سمت توسعه و پیشرفت سوق پیدا کنند.