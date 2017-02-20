موکب اربعین شهرستان اهر به موکب منطقه ارسباران تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده در مراسم تجلیل از خادمان موکب اربعین شهرستان اهر اظهار داشت: تعبیری که حضرت امام خمینی (ره) دارند این است که هر چیزی که داریم برگرفته از نهضت امام حسین (ع) است، نهضتی که اسلام را زنده نگاه داشته و انشا الله با همین فرهنگ عاشورایی که نمونه‌اش راهپیمایی عظیم اربعین است باعث ریشه‌کنی تمامی جرثومه‌های فساد و بستر برای ظهور بقیة‌الله الاعظم منجی عالم بشریت فراهم شود.

وی با ذکر اینکه درواقع ما توانسته‌ایم با نهضت امام حسین (ع) و اربعین قدم‌هایی برداریم گفت: زیارت امام حسین (ع) موردتوجه تمامی امامان معصوم است چون علت مبقیه دین و نگه‌دارنده دین و نهضت است که توجه مردم را به زیارت این امام عزیز جلب کرده است.

امام‌جمعه شهرستان اهر با ذکر اینکه زیارت امام حسین (ع) از اهمیت و ثواب بسیاری برخوردار است عنوان داشت: هر کس به زیارت امام حسین (ع) نائل شود برای او ثواب حج و هزار عمره نوشته می‌شود و این نشان از اهمیت بسیار بالای این مکان است.

وی با اشاره به محبت و مودت مردم به اهل‌بیت علیهم‌السلام گفت: مردم مؤمن و ولایت مدار کشورمان و منطقه ما نیز مانند مردم و دولت عراق هر چه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و در زیارت عظیم اربعین که هم سیاسی، هم اجتماعی و هم دینی است و از زائرین امام حسین (ع) پذیرایی کردند.

آیت‌الله حاجی‌زاده با اشاره به برپایی موکب اربعین شهرستان اهر ابراز داشت: استقبال مردم شهرستان اهر از موکب اربعین شهرستان اهر بسیار خوب بود و قدم خوبی در این زمینه برداشته شد و در خدمت زائرین امام حسین (ع) حاضر شدند که ۲۵ نفر از این عزیزان شبانه‌روز در این راه بااراده حاضرشده و در زائرین امام حسین (ع) خدمات ارائه کردند.

امام‌جمعه شهرستان اهر ضمن تقدیر و تشکر از خادمین و خیرین موکب اربعین شهرستان اهر گفت: آقایان ابوالفضل پیراهری به‌عنوان سرپرست کاروان و نویسندخ پرتلاش حسین دوستی به‌عنوان نویسنده سفرنامه موکب اربعین نیز زحمات زیادی را متحمل شدند که جای تقدیر و تشکر دارد.

حاجی‌زاده در پایان با ذکر اینکه موکب اربعین شهرستان اهر مقدمه‌ای برای کارهای بزرگ آینده است، عنوان داشت: با همکاری مؤسسین و مسئولین منطقه، قصد داریم تا موکب اربعین شهرستان اهر را تبدیل به موکب اربعین منطقه ارسباران نمائیم امیدواریم این امر با تلاش و برنامه‌ریزی‌های لازم به‌زودی به انجام برسد.

تلاش‌ها و زحمات خادمان و خیرین موکب اربعین شهرستان اهر قابل‌تقدیر است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر نیز در این آئین گفت: زیارت اربعین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که مقام معظم رهبری نیز فرمودند: من غبطه می‌خورم و آرزو می‌کنم که ای‌کاش جزو زائرین باشم و پا به‌پای زائرین در این رویداد عظیم شرکت کنم.

حجت‌الاسلام حسین ستاری بابیان اینکه تعدادی از عزیزان از شهرستان اهر توفیق حضور در زیارت عظیم اربعین را پیدا کردند، افزود: برخی از عزیزان خود توفیق حضور یافتند و برخی دیگر با دعای خود آنان را بدرقه کردند عده‌ای نیز با مال و اثبات خیری خود به اباعبدالله الحسین (ع) در این رویداد حضور یافتند که بسیار ارزشمند است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر در مورد مراسم تجلیل از خادمان موکب اربعین شهرستان اهر عنوان داشت: این مراسم به‌پاس قدردانی و برای تجدید خاطره‌های حماسه‌آفرینی افرادی که با زحمات و اموال خود ستاد موکب اربعین را تشکیل دادند، برگزار شد.

ستاری با تشکر از تلاش‌های اعضای کاروان موکب اربعین اهر گفت: جا دارد از تمامی خیرین و کسانی که با زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی خود در مدت ۱۰ روزه در مرز مهران، به زائرین همایش پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی خدمات ارائه کردند و در راستای هر چه‌بهتر برگزار شدن این رویداد بزرگ تقدیر و قدردانی کنیم.