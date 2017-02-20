محمد اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات جایگاههای عرضه سوخت لرستان اظهار داشت: مشکلات حوزه زیر ساخت های این جایگاهها استان باید تا قبل از ایام نوروز رفع شوند.

وی با بیان اینکه در این راستا جلسه ای با حضور جایگاه داران سوخت برای بررسی مشکلات مجتمع های بین راهی و جایگاههای سوخت استان برگزار شد عنوان کرد: همه مشکلات مرتبط با ارائه سوخت، گاز، طلب کارمزد جایگاههای سوخت از شرکت پخش فرآورده های نفتی و همچنین مشکلات مالیاتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا تا ۱۵ اسفندماه باید مشکلات مربوط به جایگاههای سوخت استان رفع شوند گفت: دستگاههای مرتبط باید در راستای رفع این مشکلات در اسرع وقت اقدام کنند.

اصلانی تاکید کرد: این امر باید برای خدمات رسانی مطلوب به مسافران نوروزی استان باید تسریع یابد.