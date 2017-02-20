  1. استانها
  2. لرستان
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مشکلات جایگاه‌های عرضه سوخت لرستان تا ۱۵ اسفندماه باید رفع شود

مشکلات جایگاه‌های عرضه سوخت لرستان تا ۱۵ اسفندماه باید رفع شود

خرم آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت رفع مشکلات جایگاههای عرضه سوخت این استان تا ۱۵ اسفندماه امسال تاکید کرد.

محمد اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات جایگاههای عرضه سوخت لرستان اظهار داشت: مشکلات حوزه زیر ساخت های این جایگاهها استان باید تا قبل از ایام نوروز رفع شوند.

وی با بیان اینکه در این راستا جلسه ای با حضور جایگاه داران سوخت برای بررسی مشکلات مجتمع های بین راهی و جایگاههای سوخت استان برگزار شد عنوان کرد: همه مشکلات مرتبط با ارائه سوخت، گاز، طلب کارمزد جایگاههای سوخت از شرکت پخش فرآورده های نفتی و همچنین مشکلات مالیاتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا تا ۱۵ اسفندماه باید مشکلات مربوط به جایگاههای سوخت استان رفع شوند گفت: دستگاههای مرتبط باید در راستای رفع این مشکلات در اسرع وقت اقدام کنند.

اصلانی تاکید کرد: این امر باید برای خدمات رسانی مطلوب به مسافران نوروزی استان باید تسریع یابد.

کد مطلب 3912405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها