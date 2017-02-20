پارک مالیات در شهر باشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی استان، فاز اول این پارک با هفت هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در ورودی شهر باشت افتتاح شد.

همچنین فاز دوم این پارک نیز در زمینی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع با حضور مسئولان شهرستان کلنگ زنی شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان در آیین افتتاح این طرح گفت: در آینده نزدیک و ازمحل عوارض پرداختی شهروندان اعبارات لازم برای تکمیل، تجهیز و نصب امکانات ورزشی و رفاهی این پارک تامین میگردد.

محمدعلی غفاری با بیان اینکه گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی جامع در خصوص نتایج و آثار مثبت آن دارد، گفت: اگر مردم و مودیان مالیاتی بدانند پولی که به عنوان مالیات می‌پردازند صرف عمران و توسعه امکانات رفاهی همان منطقه می شود مشارکت بیشتری در پرداخت به موقع مالیات خواهند داشت.

وی افزود: تاکنون در استان چهار پارک با نام مالیات افتتاح شده است که پیش از این نخستین پارک مالیاتی استان در شهر لیکک به مساحت یک هکتار و دومین پارک مالیاتی استان در شهر سوق به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع و سومین پارک مالیاتی استان نیز در شهر دهدشت با مساحت ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع به بهره برداری رسیدند.