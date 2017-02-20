کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا » اثر محمدصادق کوشکی در ششمین نشست از سلسله نشستهای «سهشنبههای کتاب طنز» با همت موسسه خانه کتاب در سرای اهل قلم برگزار میشود.
محمدصادق کوشکی در این کتاب در سه فصل به موضوعاتی چون تأسیس آمریکا و فضای داخلی آن، سیاستهای آمریکا در عرصه بینالمللی و سیاستهای آمریکا در قبال ایران، با زبانی طنز به روایت تاریخ آمریکا میپردازد و در کنار آن در هربخش از کتاب کاریکاتورهای کشیده شده توسط مازیار بیژنی نیز استفاده شده است.
در این کتاب از منابع مرتبط با آمریکا استفاده شده است که در خارج از جمهوری اسلامی تولید شدهاند. همچنین نویسنده برای نگارش این کتاب از مشاوره عباس سلیمی نمین و فواد ایزدی دو نفر از چهرههای آشنا با تاریخ آمریکا بهره برده است.
نقد و بررسی کتاب « تاریخ مستطاب آمریکا » از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور اسماعیل امینی، سیدحامد موسوی، امید مهدی نژاد، مازیار بیژنی و نویسنده اثر در سرای اهل قلم، واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر (صبا) جنوبی، کوچه نصیر، پلاک ۲، برگزار خواهد شد.
گفتنی است، سلسله نشستهای «سهشنبههای کتاب طنز» تا پایان سال جاری در روزهای سهشنبه در سرای اهل قلم برگزار میشود.
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