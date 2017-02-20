تخریب فرهنگ قابل بازسازی نیست/ضرورت توجه ویژه به جنگ نرم دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند بیان کرد: اسلام اساس و پایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه اسلام به حق قانون خدا است، افزود: نوع پیاده کردن اسلام در جامعه نیازمند کارشناسی و نظارت است.

آیت الله عبادی افزود: قانون اساسی یکی از پیشرفته ترین قانون های دنیا بوده و در راستای نظارت بر پیاده کردن اسلام نیز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه یکی از زوایای اصلی این قانون مردم سالاری است، گفت: دنیا با هماهنگی و زحمت همه مردم می چرخد بنابراین باید اسلام بر پایه مردم سالاری نیز پیاده شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوب تاکید بر اینکه صداقت باید پایه و اساس خدمت به مردم باشد، افزود: در صحنه های انتخاباتی نیز مردم بر اساس صداقت وکالت امور را به کسی می سپارند.

آیت الله عبادی ادامه داد: این افراد و منتخبین باید با صداقت به مردم خدمت کرده و در رفع مشکلات، آن ها را جزو خانواده خود بدانند.

وی با اشاره به وضعیت شهرسازی های کنونی بیان کرد: بیرجند بعد از انقلاب، شهرسازی شده اما در بسیاری از موارد به استاندارهای لازم توجه نشده است.

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه در شهرسازی باید نیازمندی های مردم را در نظر بگیریم، ادامه داد: امروز می توان با استفاده از اطلاعات موجود از بهترین طرح ها در شهرسازی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه همه امورات و خدمات برخاسته از نوعی فرهنگ است، گفت: کسی که فکرش دارای فرهنگ مطلوبی است تمام تلاشش را برای اجرای قسط و عدل انجام می دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اما کسانی که فکرشان قارونی است تنها به دنبال گنج بوده و به فکر دیگران نیز نیستند.

وی اظهار کرد: اگر امروزه از مسائل اجتماعی می نالیم به این دلیل است که عده ای با فرهنگی خاص آمده و در جامعه نیز هنجارشکنی کرده اند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه جنگ نرم کنونی دشمن خطرناک ترین جنگ است، افزود: همه خسارت ها را می توان جبران کرد اما اگر فرهنگ از بین برود، غیر قابل بازسازی است.