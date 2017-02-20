بانک جامع اطلاعاتی زنان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در مراسم رونمایی از بانک جامع اطلاعاتی زنان در تشریح امکانات این سامانه گفت: از اطلاعات این سامانه می توانیم برای برنامه ریزی درست بهره ببریم. همچنین تلاش می کنیم از این سامانه در جهت تحقق دسترسی عادلانه زنان به فرصتها و منابع استفاده کنیم زیرا یکی از ماموریتهای ما شناسایی زنان توانمند و مستعد و معرفی آنان به مسوولان برای تصدی پستهای مدیریتی است.
مولاوردی اعتماد و خوداظهاری را مبنای بانک اطلاعاتی جامع زنان دانست و ادامه داد: فرآیند صحت سنجی را در ادامه خواهیم داشت. در مراحل بعد گروههای تشکیل شده از طریق این بانک به صورت شبکه به هم پیوند داده میشوند و میتوانیم از دیدگاههای اعضای این بانک بهره ببریم و در این جهت یک شبکه اجتماعی بین گروههای مختلف بانک اطلاعاتی زنان و گروههای خاص این بانک خواهیم داشت که به برنامه ریزیها کمک میکند. در واقع از این طریق تلاش میکنیم برنامه ریزی برای زنان را با زنان محقق کنیم چرا که برنامه ریزی در پشت درهای بسته راه گشا نخواهد بود.
وی اضافه کرد: ما میتوانیم برای دریافت نظرات اعضای بانک اطلاعاتی به منظور تصمیم گیریهایی مانند ارسال یک لایحه به دولت بهره ببریم و هم معاونت زنان و هم بخش خصوصی میتوانند از این اطلاعات بهره ببرند. البته انتظار نداریم که این پایگاه تنها به یک مرکز کاریابی برای زنان تبدیل شود.
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